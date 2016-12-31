Хоккеисты молодежной сборной Канады потерпели первое поражение на домашнем чемпионате мира, который проходит в Монреале и Торонто. Россияне одержали вторую победу. А по итогам группового этапа определились пары четвертьфиналистов.



Фото: worldjunior2017.com

Сборная Канады в Торонто проиграла соседям из США — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). Шайбы у американцев забросили Колин Уайт, Джордан Гринвэй и Джереми Брассо, у канадцев гол на счету Тома Шабо, который в нынешнем сезоне уже успел дебютировать в НХЛ, сыграв в 1 матче за «Оттаву».

В другом поединке группы «В» сборная России одержала свою вторую победу на турнире, взяв верх над Словакией — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). У россиян голы на счету Дениса Гурьянова и Якова Тренина. Россия в два раза превзошла соперника по числу бросков в створ ворот — 30−15 (9−5, 10−2, 11−8). Выступающий за россиян белорус Павел Карнаухов отметился голевым пасом при первом взятии ворот, когда его команда на 30-й минуте отрыла счет, реализовав большинство. 19-летний воспитанник минской «Юноси» провел на льду 15 минут 10 секунд и исполнил 1 бросок в створ ворот.

По итогам предварительной стадии в четвертьфинал вышли четыре лучшие команды группы — США, Канада, Россия и Словакия.

В группе «А», которая базируется в Монреале, шведы одержали четвертую победу подряд, обыграв чехов — 5:2 и заняли первое место.

Прошлогодние чемпионы мира финны в заключительном поединке обыграли Швейцарию — 2:0, однако не сумели выйти в четвертьфинал, заняв последнее место в группе. Это главная сенсация чемпионата. Наставник сборной Суоми Юкка Раутакорпи был уволен с должности по ходу турнира — еще после предыдущего проигранного поединка со шведами (1:3).

Теперь финны в серии до двух побед сразятся с Латвией за сохранение прописки в элитном дивизионе (2, 3, 5 января), а Швеция, Дания, Чехия и Швейцария вышли в четвертьфинал.

В четвертьфиналах 2 января встречаются:

Дания — Россия

Швеция — Словакия

США — Швейцария

Канада — Чехия.

Полуфиналы запланированы в Монреале на 4 января, матчи за бронзу и золото — на 5 января.