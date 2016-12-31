С сегодняшнего дня в течение шести лет в Беларуси начинает повышаться пенсионный возраст. Для мужчин он составит 60,5 лет, для женщин — 55,5 лет. Повышать пенсионный возраст будут каждые полгода в течение шести лет, пока мужчины не начнут выходить на пенсию в 63, женщины — в 58.

Вместе с пенсионным возрастом повышается и минимальный страховой стаж — это время трудовой деятельности, при которой человек уплачивал взносы в ФСЗН. Такой стаж необходим для назначения пенсии. Если страхового стажа не хватает, человек может рассчитывать лишь на социальную пенсию. Новый страховой стаж составит 16 лет — на шесть месяцев больше, чем ранее. Каждый год минимальный страховой стаж станут повышать на 6 месяцев, пока он не достигнет 20 лет.

Сегодня выходят из обращения "старые" деньги образца 2000 года. В течение двух лет их можно будет обменять во всех банках, а с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года — только в Нацбанке. Если обменная сумма равна или превышает 1000 базовых величин, необходимо будет предъявить паспорт.

С сегодняшнего дня в Беларуси дорожает коммуналка. Для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире площадью 48 квадратов, услуги ЖКХ вырастут в цене примерно на 10 рублей. В течение года возможен второй этап роста тарифов.

В магазинах появятся ценники на продукты за литр и килограмм. Пока это нововведение является рекомендацией, а с 1 июля станет обязательным. Цель нововведения — делать торговлю более честной.

Зарегистрировать брак теперь можно, не выходя из дома и по своему сценарию. В ЗАГСах дополнен перечень дополнительных платных услуг, появились новые 12 пунктов: регистрация брака по индивидуальному сценарию или обряду, в доме жениха или невесты, в архитектурных ансамблях, в больницах и др. местах.

пограничную зону теперь можно посетить бесплатно. Белорусы освобождены от уплаты госпошлины за въезд и пребывание в пограничной зоне (ранее она составляла 0,2 базовых величины).

В Duty Free дорожают алкоголь и сигареты. В автомобильных пунктах пропуска в страны Евросоюза в магазинах беспошлинной торговли отменены налоговые льготы по продаже алкоголя и сигарет, цена на них приблизится к ценам в обычных магазинах. Налоговые льготы на такие товары останутся только в Duty Free в аэропортах и портах.

Провозить домашних животных в международных поездах стало проще. Владельцам питомцев не нужно выкупать все места в купе, чтобы провезти небольшую собаку или кошку. Если размеры клетки или переноски не превышают по сумме трех измерений 200 см, ее можно провозить как ручную кладь. При этом хозяин обязан предоставить справку от ветеринара об удовлетворительном состоянии здоровья питомца.

Налог на собак больше не привязан к размеру питомцев. За всех собак старше трех месяцев хозяева теперь заплатят одинаковую сумму — 0,3 базовые величины в квартал (6,9 рубля). За питомцев особо опасных пород — 1,5 базовой величины в квартал (34,5 рубля).

Изменены требования к содержимому автомобильных аптечек. Из списка содержимого аптечки исчезли таблетки, в том числе валидол и нитроглицерин, но увеличено количество перевязочного материала.

Полный перечень всех изменений в Беларуси в 2017 году слушайте на радио Sputnik Беларусь.