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Серена Уильямс выходит замуж. За кого?
Бизнесмен Алексис Оганян Алексис Оганян — «самый везучий ботан на планете». Он резко стал самым обсуждаемым мужчиной теннисного мира.
Еще совсем недавно ходили слухи, что Серена Уильямс
Оганяну 33 года, родился он в Нью-Йорке и учился в университете Вирджинии. Reddit он создал 11 лет назад вместе со своим соседом по общаге Стивом Хаффманом. Код они писали три недели, и Оганян лично нарисовал эмблему сайта. Еще первое время он лично отправлял подарки и рукописные благодарности первым людям, оказавшим сайту поддержку.
Сейчас Reddit — это очень популярный механизм по производству вирусного контента, который сам себя называет «обложкой интернета». Люди выкладывают в нем свои размышления или просто делятся ссылками и мемами, и популярными становятся посты с наиболее высоким пользовательским рейтингом. Система простая.
Однако Оганян не смог полностью насладиться популярностью сайта, потому что они с Хаффманом продали его всего через 16 месяцев после запуска — еще до того, как он стал очень дорогим. Сейчас состояние Оганяна оценивается в сумму от 4,5 до 6 миллионов долларов — по меркам Кремниевой долины, не очень много.
В данный момент Оганян занимает место в руководстве Reddit, продолжает заниматься бизнесом (например, в 2010-м они с Хаффманом открыли новую компанию Hipmunk, которая работает в сфере туризма) и благотворительностью, инвестирует в стартапы и борется за чистоту интернета. В 2010—2011 годах он принимал активное участие в борьбе с законопроектами, которые, по его мнению (которое разделяли миллионы пользователей), могли привести к распространению в США интернет-цензуры под видом борьбы с пиратством. А в 2013-м написал книгу о мощи интернета под названием «Без их разрешения». Оганян говорит, что его жизненная цель — «сделать мир менее отстойным».
С Сереной бизнесмен встречается примерно год или два (точно никто не знает). Когда в июле американку в интервью Vogue попросили назвать самый романтичный поступок кого-нибудь из ее мужчин, она ответила: «Его пока не случилось». Оганян в твиттере назвал интервью отличным, но в комментариях ему посоветовали браться за дело и становиться более романтичным.
Через какое-то время после новостей о помолвке на странице Оганяна в википедии появились слова, что теперь он «самый везучий ботан на планете» (сейчас их убрали). Серена тоже счастлива — о новом повороте в личной жизни она написала в Reddit что-то типа белых стихов:
Я пришла домой
Немного поздно
Кто-то собрал мои вещи
И меня ждала карета
Место назначения: Рим
Меня везли к моему «принцу»
Туда, где наши звезды впервые столкнулись
И мы проделали полный круг
За тем же столиком, где мы впервые случайно столкнулись
Но в этот раз он сделал так, чтобы все было неслучайно
А специально
Встав на одно колено
Он сказал четыре слова
И
Я ответила да.
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Бизнесмен Алексис Оганян - самый везучий ботан на планете. Он резко стал самым обсуждаемым мужчиной теннисного мира.
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