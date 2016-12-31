Бизнесмен Алексис Оганян Алексис Оганян — «самый везучий ботан на планете». Он резко стал самым обсуждаемым мужчиной теннисного мира.



Фото: instagram.com/alexisohanian

Еще совсем недавно ходили слухи, что Серена Уильямс ждет ребенка от рэпера Дрэйка или встречается с Льюисом Хэмилтоном. Но на днях стало достоверно известно , что она собралась замуж за интернет-предпринимателя Алексиса Оганяна, который является одним из основателей сайта Reddit.

Оганяну 33 года, родился он в Нью-Йорке и учился в университете Вирджинии. Reddit он создал 11 лет назад вместе со своим соседом по общаге Стивом Хаффманом. Код они писали три недели, и Оганян лично нарисовал эмблему сайта. Еще первое время он лично отправлял подарки и рукописные благодарности первым людям, оказавшим сайту поддержку.

Сейчас Reddit — это очень популярный механизм по производству вирусного контента, который сам себя называет «обложкой интернета». Люди выкладывают в нем свои размышления или просто делятся ссылками и мемами, и популярными становятся посты с наиболее высоким пользовательским рейтингом. Система простая.

Однако Оганян не смог полностью насладиться популярностью сайта, потому что они с Хаффманом продали его всего через 16 месяцев после запуска — еще до того, как он стал очень дорогим. Сейчас состояние Оганяна оценивается в сумму от 4,5 до 6 миллионов долларов — по меркам Кремниевой долины, не очень много.

В данный момент Оганян занимает место в руководстве Reddit, продолжает заниматься бизнесом (например, в 2010-м они с Хаффманом открыли новую компанию Hipmunk, которая работает в сфере туризма) и благотворительностью, инвестирует в стартапы и борется за чистоту интернета. В 2010—2011 годах он принимал активное участие в борьбе с законопроектами, которые, по его мнению (которое разделяли миллионы пользователей), могли привести к распространению в США интернет-цензуры под видом борьбы с пиратством. А в 2013-м написал книгу о мощи интернета под названием «Без их разрешения». Оганян говорит, что его жизненная цель — «сделать мир менее отстойным».



Фото: instagram.com/alexisohanian

С Сереной бизнесмен встречается примерно год или два (точно никто не знает). Когда в июле американку в интервью Vogue попросили назвать самый романтичный поступок кого-нибудь из ее мужчин, она ответила: «Его пока не случилось». Оганян в твиттере назвал интервью отличным, но в комментариях ему посоветовали браться за дело и становиться более романтичным.



Фото с сайта Sports.ru

Через какое-то время после новостей о помолвке на странице Оганяна в википедии появились слова, что теперь он «самый везучий ботан на планете» (сейчас их убрали). Серена тоже счастлива — о новом повороте в личной жизни она написала в Reddit что-то типа белых стихов:

Я пришла домой

Немного поздно

Кто-то собрал мои вещи

И меня ждала карета

Место назначения: Рим

Меня везли к моему «принцу»

Туда, где наши звезды впервые столкнулись

И мы проделали полный круг

За тем же столиком, где мы впервые случайно столкнулись

Но в этот раз он сделал так, чтобы все было неслучайно

А специально

Встав на одно колено

Он сказал четыре слова

И

Я ответила да.