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Куда уехать из Минска на новогодние праздники и Рождество: маршруты по окрестностям
Новый год за праздничным столом вы встретили, теперь самое время размяться. Если ни один пункт нашей культурной программы в Минске вам не подходит, AFISHA.TUT.BY предлагает покинуть пределы столицы. В нашем гиде 6 маршрутов для загородного отдыха на новогодние и рождественские выходные.
Беловежская пуща
Путь неблизкий, но все же знают, что официальная резиденция белорусского Деда Мороза находится именно здесь. А уж какое у него поместье! На 15 гектарах расположены дом Деда Мороза с тронным залом, терем Снегурочки, скарбница, где хранятся ценные сокровища — письма, рисунки и подарки детей, Волшебная мельница, превращающая плохие поступки в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев, аллея знаков Восточного календаря, «Хата Деда Мороза», где угощают блюдами белорусской кухни, мастерская Матушки Зимы и Музей ледяного быта. И, конечно же, самая красивая елка.
А заодно можно увидеть главных диких животных Беларуси — зубра, волка, рысь.
Музей-заповедник «Несвиж»
В 2017-м дворец отмечает юбилей хозяина Несвижа, гетмана Великого княжества Литовского князя Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньки», и с самых первых дней нового года приглашает к знакомству с ним и всей его яркой семьей. Во времена князя «Рыбоньки» Несвиж называли «малым Версалем» — в праздничные дни мы все перенесемся в эту эпоху!
Гостей ждут небывалые сюрпризы и праздничные развлечения. В центральном дворе — дрессированный медведь цирковой школы Сморгонской медвежьей академии Радзивиллов, уличные дворцовые игры возле елки.
Во дворце каждый сможет познакомиться с семьей князя Михаила Казимира «Рыбоньки»: с его супругой княгиней Франтишкой Уршулей из рода Вишневецких, с их детьми — сыном Каролем Станиславом — Пане Коханку — и дочерью Теофилией. Хозяева приготовили самые теплые, самые яркие и самые радостные сюрпризы, подарки и поздравления всем гостям.
Мирский замок
Замок продолжает традицию Рождественских балов. В этом году детские балы пройдут 2, 3, 4, 5, 6, 7 января. Входной билет включает посещение ребенком мероприятия в сопровождении одного взрослого. Маленькие дамы и кавалеры переживут волшебные минуты в качестве гостей князя. Кроме старинных танцев, которым обучат княжеские придворные, бал будет насыщен играми и конкурсами, а также запомнится памятными подарками.
А вот вечером 7 января в замке уже ждут взрослых. Гости попадут в 1761 г., на бал по случаю именин Теофилии Констанции Радзивилл, сестры знаменитого Пане Коханку. Стоимость взрослого бала 47 рублей.
Сохраняя сложившиеся традиции, Мирский бал пройдет в роскошных интерьерах Портретного зала. Программа построена так, что гости окажутся не только зрителями, но и непосредственными участниками торжества. Организаторы приготовили новые интересные танцевальные, музыкальные и интерактивные номера. В ходе бала можно будет получить мастер-классы от профессионалов и, конечно же, продемонстрировать свое танцевальное мастерство. Незабываемую торжественную атмосферу создадут придворные музыканты, а хозяева бала порадуют неожиданными сюрпризами и поделятся тайнами легендарного Мирского замка. Для желающих запечатлеть неповторимые моменты вечера будет создана импровизированная фотозона с эксклюзивным антуражем.
Парк-музей интерактивной истории «Сула»
В период с 10 декабря по 10 января посетителей комплекса ожидает уникальная авторская новогодняя программа «Каралеўскія Пасулы, альбо Калядныя прыгоды ў пана Мароза».
С первых шагов по старинной сульской земле вас будут сопровождать костюмированные экскурсоводы — проводники из Шляхетского театра «Захаренко Арт-групп». Аниматоры помогут более полно понять то, что будет происходить на протяжении двух с половиной часов экскурсии-игры. Переходя от площадки к площадке, можно будет прикоснуться к различным проявлениям мирной и военной жизни наших предков в далеких 16−17 веках.
Продолжением программы станет кукольный спектакль в Сульской батлейке под названием «Кароль Стэфан і Батлеемскія цуды». Далее гостей ждет бал — живая музыка, старинные игры и танцы, а также веселая новогодняя дискотека со сладкими подарками (для взрослых — дегустация известной сульской старки).
«Вясельны перапалох на Каляды»
Фонд «Страна замков» и в этом году приготовил специальную рождественскую программу. На дворе декабрь 1918 года, настоящий переполох. Отступают немцы, наступают большевики, формируются польские легионы, поднимает голову белая гвардия, о свободе мечтают солдаты БНР, а наш главный герой Казик — о свадьбе на Рождество! Вас ждет новогоднее путешествие с приключениями, которые перевернут всё вверх дном. И только юмор, шутки и праздничный настрой наших туристов позволят успешно выйти из всех передряг.
Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта
Здесь подготовили специальную Рождественскую программу. Сотрудники музея надеются, что им удастся воссоздать удивительную атмосферу этого светлого праздника — свет и темноту, веселье и священную тишину, радость и задумчивость. Тем более что сложно найти более подходящие декорации, чем рождественская деревня.
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AFISHA.TUT.BY выбрала самые привлекательные идеи для праздничных поездок.
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