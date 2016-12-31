Новый год за праздничным столом вы встретили, теперь самое время размяться. Если ни один пункт нашей культурной программы в Минске вам не подходит, AFISHA.TUT.BY предлагает покинуть пределы столицы. В нашем гиде 6 маршрутов для загородного отдыха на новогодние и рождественские выходные.

Беловежская пуща



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Станислав Коршунов, TUT.BY

Когда: ежедневно. К Деду Морозу ежедневно курсируют автобусы по расписанию: 11.00, 13.30 и 16.00. А с 10 декабря в выходные и праздничные дни автобусы к Деду Морозу будут отправляться каждый час. Где: Брестская область, Каменецкий район, аг. Каменюки. Сколько: детский (от 1 года до 14 лет) — 7 рублей, взрослый — 8 рублей 50 копеек. Телефоны: +375−1631−56−2−67, +375−1631−56−3-98.

Путь неблизкий, но все же знают, что официальная резиденция белорусского Деда Мороза находится именно здесь. А уж какое у него поместье! На 15 гектарах расположены дом Деда Мороза с тронным залом, терем Снегурочки, скарбница, где хранятся ценные сокровища — письма, рисунки и подарки детей, Волшебная мельница, превращающая плохие поступки в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев, аллея знаков Восточного календаря, «Хата Деда Мороза», где угощают блюдами белорусской кухни, мастерская Матушки Зимы и Музей ледяного быта. И, конечно же, самая красивая елка.

А заодно можно увидеть главных диких животных Беларуси — зубра, волка, рысь.

Музей-заповедник «Несвиж»



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: со 2 по 8 января. Где: Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 19. Сколько: взрослый — 13 рублей, детский — 5 рублей 50 копеек. Телефоны: +375−1770−20−602; +375−1770−55−181.

В 2017-м дворец отмечает юбилей хозяина Несвижа, гетмана Великого княжества Литовского князя Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньки», и с самых первых дней нового года приглашает к знакомству с ним и всей его яркой семьей. Во времена князя «Рыбоньки» Несвиж называли «малым Версалем» — в праздничные дни мы все перенесемся в эту эпоху!

Гостей ждут небывалые сюрпризы и праздничные развлечения. В центральном дворе — дрессированный медведь цирковой школы Сморгонской медвежьей академии Радзивиллов, уличные дворцовые игры возле елки.

Во дворце каждый сможет познакомиться с семьей князя Михаила Казимира «Рыбоньки»: с его супругой княгиней Франтишкой Уршулей из рода Вишневецких, с их детьми — сыном Каролем Станиславом — Пане Коханку — и дочерью Теофилией. Хозяева приготовили самые теплые, самые яркие и самые радостные сюрпризы, подарки и поздравления всем гостям.

Мирский замок



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 2, 3, 4, 5, 6, 7 января, 12.00. Где: Гродненская область, Кореличский район, г. п. Мир, ул. Красноармейская, 2. Сколько: 30 рублей. Телефоны: 8−01596−28−2-70.

Замок продолжает традицию Рождественских балов. В этом году детские балы пройдут 2, 3, 4, 5, 6, 7 января. Входной билет включает посещение ребенком мероприятия в сопровождении одного взрослого. Маленькие дамы и кавалеры переживут волшебные минуты в качестве гостей князя. Кроме старинных танцев, которым обучат княжеские придворные, бал будет насыщен играми и конкурсами, а также запомнится памятными подарками.

А вот вечером 7 января в замке уже ждут взрослых. Гости попадут в 1761 г., на бал по случаю именин Теофилии Констанции Радзивилл, сестры знаменитого Пане Коханку. Стоимость взрослого бала 47 рублей.

Сохраняя сложившиеся традиции, Мирский бал пройдет в роскошных интерьерах Портретного зала. Программа построена так, что гости окажутся не только зрителями, но и непосредственными участниками торжества. Организаторы приготовили новые интересные танцевальные, музыкальные и интерактивные номера. В ходе бала можно будет получить мастер-классы от профессионалов и, конечно же, продемонстрировать свое танцевальное мастерство. Незабываемую торжественную атмосферу создадут придворные музыканты, а хозяева бала порадуют неожиданными сюрпризами и поделятся тайнами легендарного Мирского замка. Для желающих запечатлеть неповторимые моменты вечера будет создана импровизированная фотозона с эксклюзивным антуражем.

Парк-музей интерактивной истории «Сула»



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: ежедневно с 10 декабря по 10 января. ВНИМАНИЕ: организованные группы принимаются каждый час с 10.00 до 16.00. Где: Минская обл., Столбцовский р-н, д. Сула, 14. Сколько: программа, включающая катание в бричке или санях, а также новогодний подарок и угощение для детских групп и дегустацию старки для взрослых групп соответственно 15 и 19 рублей с одного ребенка/взрослого. Обязательна предварительная запись. Телефоны: +375−29−613−77−01, +375−33−615−77−01.

В период с 10 декабря по 10 января посетителей комплекса ожидает уникальная авторская новогодняя программа «Каралеўскія Пасулы, альбо Калядныя прыгоды ў пана Мароза».

С первых шагов по старинной сульской земле вас будут сопровождать костюмированные экскурсоводы — проводники из Шляхетского театра «Захаренко Арт-групп». Аниматоры помогут более полно понять то, что будет происходить на протяжении двух с половиной часов экскурсии-игры. Переходя от площадки к площадке, можно будет прикоснуться к различным проявлениям мирной и военной жизни наших предков в далеких 16−17 веках.

Продолжением программы станет кукольный спектакль в Сульской батлейке под названием «Кароль Стэфан і Батлеемскія цуды». Далее гостей ждет бал — живая музыка, старинные игры и танцы, а также веселая новогодняя дискотека со сладкими подарками (для взрослых — дегустация известной сульской старки).

«Вясельны перапалох на Каляды»



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 7 января, с 9.30 до 20.30. Сколько: для взрослых — 55 рублей, для детей — 45 рублей. Телефоны: 8 (029) 682-58-07, 8 (029) 772-77-58.

Фонд «Страна замков» и в этом году приготовил специальную рождественскую программу. На дворе декабрь 1918 года, настоящий переполох. Отступают немцы, наступают большевики, формируются польские легионы, поднимает голову белая гвардия, о свободе мечтают солдаты БНР, а наш главный герой Казик — о свадьбе на Рождество! Вас ждет новогоднее путешествие с приключениями, которые перевернут всё вверх дном. И только юмор, шутки и праздничный настрой наших туристов позволят успешно выйти из всех передряг.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 7 января 2016 года, 13.00. Где: Минский р-н, д. Озерцо. Сколько: для взрослых — 8 рублей; для студентов средних специальных и высших учебных заведений — 5 рублей; для детей школьного возраста — 3 рубля; для детей дошкольного возраста — бесплатно.

Здесь подготовили специальную Рождественскую программу. Сотрудники музея надеются, что им удастся воссоздать удивительную атмосферу этого светлого праздника — свет и темноту, веселье и священную тишину, радость и задумчивость. Тем более что сложно найти более подходящие декорации, чем рождественская деревня.