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Фелпс, Болт, Роналду, Росберг и другие авторы самых громких побед в мировом спорте в 2016 году

01.01.2017 14:11 — Разное | Tut.by  
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Медальные рекорды Майкла Фелпса и Усэйна Болта на Олимпиаде, успех скромного «Лестера» в Англии, новые титулы Криштиану Роналду и Зинедина Зидана, долгожданная победа для «Кливленд Кавальерс» и многое другое. SPORT.TUT.BY вспоминает самые громкие победы в мировом спорте в 2016 году.


Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг сенсационно выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, одолев в финале немку Ангелику Кербер (6:4, 4:6, 6:1), которая в конце 2016 года возглавила мировой рейтинг.

Немецкий гонщик команды «Мерседес» Нико Росберг в 2016 году впервые стал чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1», обойдя в сезоне напарника и принципиального соперника британца Льюиса Хэмилтона, и вскоре объявил о завершении карьеры.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен в свой 26−1 день рождения подтвердил звание чемпиона мира в матче с претендентом Сергеем Карякиным, представлявшим Россию. Судьба титула решалась на тай-брейке, в котором удачливее оказался Карлсен (3:1).

Американский пловец Майкл Фелпс выиграл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пять золотых и одну серебряную награды. Фелпс завоевывал награды на четырех летних Играх и за это время стал 23-кратным олимпийским чемпионом.

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» ЛеБрон Джеймс в сезоне 2015/2016 помог команде взять реванш у «Голден Стэйт Уорриорз» за прошлогоднее поражение в финале и снять проклятие, ведь по легенде именно оно ранее не позволяло коллективу взобраться на спортивный Олимп.

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду привел свою команду к званию чемпионов Европы. В финальной части континентального первенства Роналду забил три гола. Впридачу к этому титулу португалец также стал обладателем Кубка европейских чемпионов и ряда индивидуальных призов лучшему игроку сезона.

Сборная Канады на родине, в Торонто, выиграла первый Кубок мира после восстановления этого турнира. Канада одержала победы во всех своих матчах, а сборную Европы, с которой встретилась в финале, в итоге одолела трижды — один раз на предварительной и два раза в решающей стадиях.

Ямайский спринтер Усэйн Болт на своей третьей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро собрал столько же золотых наград, сколько на первой и второй. Все три раза он неизменно становился лучшим на стометровке, на дистанции 200 метров и в эстафете 4×100 м.

Французский тренер-дебютант Зинедин Зидан (в центре) в сезоне 2015/2016 выиграл Лигу чемпионов вместе с «Реалом», что делал еще в качестве игрока «сливочных» в 2002 году. Как и два года назад, в финале «Реал» оказался лучше еще одного клуба из Мадрида — «Атлетико».

В 2016 году сербскому теннисисту Новаку Джоковичу впервые в карьере покорился «Ролан Гаррос», хотя на других трех турнирах серии «Большого шлема» к тому моменту он собрал одиннадцать титулов. До этого ближе всего к победе в Открытом чемпионате Франции Джокович был в 2015 году, когда в финале проиграл швейцарцу Стэну Вавринке.

Победителем 50-го розыгрыша Супербоула стала команда по американскому футболу из Денвера — «Бронкос». Для нее это третий подобный успех (1998, 1999, 2016). Подверженными в финале оказались футболисты из клуба «Каролина Пантерс» — 24:10. Встреча собрала у телеэкранов 189 миллионов человек.

Неожиданно чемпионом английской премьер-лиги в сезоне 2015/2015 стал скромный «Лестер», который в турнирной таблице обошел ближайшего преследователя — лондонский «Арсенал» — сразу на десять баллов. Ранее «Лестер» никогда не забирался так высоко, а в новом сезоне находится далеко от лидеров первенства — во второй десятке команд.
 
 
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