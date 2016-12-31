Фелпс, Болт, Роналду, Росберг и другие авторы самых громких побед в мировом спорте в 2016 году
Размер текста:
A
A
A
Медальные рекорды Майкла Фелпса и Усэйна Болта на Олимпиаде, успех скромного «Лестера» в Англии, новые титулы Криштиану Роналду и Зинедина Зидана, долгожданная победа для «Кливленд Кавальерс» и многое другое. SPORT.TUT.BY вспоминает самые громкие победы в мировом спорте в 2016 году.
Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг сенсационно выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, одолев в финале немку Ангелику Кербер (6:4, 4:6, 6:1), которая в конце 2016 года возглавила мировой рейтинг. Немецкий гонщик команды «Мерседес» Нико Росберг в 2016 году впервые стал чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1», обойдя в сезоне напарника и принципиального соперника британца Льюиса Хэмилтона, и вскоре объявил о завершении карьеры. Норвежский шахматист Магнус Карлсен в свой 26−1 день рождения подтвердил звание чемпиона мира в матче с претендентом Сергеем Карякиным, представлявшим Россию. Судьба титула решалась на тай-брейке, в котором удачливее оказался Карлсен (3:1). Американский пловец Майкл Фелпс выиграл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пять золотых и одну серебряную награды. Фелпс завоевывал награды на четырех летних Играх и за это время стал 23-кратным олимпийским чемпионом. Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» ЛеБрон Джеймс в сезоне 2015/2016 помог команде взять реванш у «Голден Стэйт Уорриорз» за прошлогоднее поражение в финале и снять проклятие, ведь по легенде именно оно ранее не позволяло коллективу взобраться на спортивный Олимп. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду привел свою команду к званию чемпионов Европы. В финальной части континентального первенства Роналду забил три гола. Впридачу к этому титулу португалец также стал обладателем Кубка европейских чемпионов и ряда индивидуальных призов лучшему игроку сезона. Сборная Канады на родине, в Торонто, выиграла первый Кубок мира после восстановления этого турнира. Канада одержала победы во всех своих матчах, а сборную Европы, с которой встретилась в финале, в итоге одолела трижды — один раз на предварительной и два раза в решающей стадиях. Ямайский спринтер Усэйн Болт на своей третьей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро собрал столько же золотых наград, сколько на первой и второй. Все три раза он неизменно становился лучшим на стометровке, на дистанции 200 метров и в эстафете 4×100 м. Французский тренер-дебютант Зинедин Зидан (в центре) в сезоне 2015/2016 выиграл Лигу чемпионов вместе с «Реалом», что делал еще в качестве игрока «сливочных» в 2002 году. Как и два года назад, в финале «Реал» оказался лучше еще одного клуба из Мадрида — «Атлетико». В 2016 году сербскому теннисисту Новаку Джоковичу впервые в карьере покорился «Ролан Гаррос», хотя на других трех турнирах серии «Большого шлема» к тому моменту он собрал одиннадцать титулов. До этого ближе всего к победе в Открытом чемпионате Франции Джокович был в 2015 году, когда в финале проиграл швейцарцу Стэну Вавринке. Победителем 50-го розыгрыша Супербоула стала команда по американскому футболу из Денвера — «Бронкос». Для нее это третий подобный успех (1998, 1999, 2016). Подверженными в финале оказались футболисты из клуба «Каролина Пантерс» — 24:10. Встреча собрала у телеэкранов 189 миллионов человек.
Неожиданно чемпионом английской премьер-лиги в сезоне 2015/2015 стал скромный «Лестер», который в турнирной таблице обошел ближайшего преследователя — лондонский «Арсенал» — сразу на десять баллов. Ранее «Лестер» никогда не забирался так высоко, а в новом сезоне находится далеко от лидеров первенства — во второй десятке команд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY вспоминает самые громкие победы в мировом спорте в 2016 году.
Резкое похолодание придет в Беларусь с четверга 5 января
16:35,
Sputnik Беларусь
Карнавала нет. Как минчане праздновали Новый год
04:33,
Tut.by
Около сотни россиян, украинцев и белорусов застряли а аэропортах ОАЭ
17:58,
Tut.by
Беларусь вводит единую ставку консульского сбора за выдачу въездных виз
15:22,
БелаПАН
По расчетам Совмина в ближайшие три года курс доллара вырастет не более чем на 15%, нефть марки Urals подорожает более чем на 40%
16:50,
БелаПАН
Новый год – новые правила: что изменится с 1 января 2017 года?
10:03,
Sputnik Беларусь
Сергей Боровский: «У Николича вопрос адаптации не только к чемпионату, но и к пище. У него случилось несколько отравлений»
17:22,
Tribuna.com
Новогоднее поздравление Геннадия Давыдько
16:02,
Sputnik Беларусь
Ковыршин вошел в символическую сборную Кубка Шпенглера
17:34,
Tribuna.com
Более 70 дополнительных поездов курсируют по Белорусской железной дороге в дни новогодних и рождественских праздников
15:19,
БелаПАН
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
"Зачем эти колхозники понаехали?" Что происходит на парковках возле магазинов Минска 31.12.2016,
Tut.by
Резкое похолодание придет в Беларусь с четверга 5 января 31.12.2016,
Sputnik Беларусь
Кому достанется "по 500", а кто рискует стать тунеядцем. Финансовый гороскоп на 2017 год 31.12.2016,
Tut.by
20 вещей, которые никогда не делают счастливые пары 31.12.2016,
Tut.by
Изготовил револьвер и гордился им. В Витебске пенсионер забавлялся стрельбой из форточки 31.12.2016,
Tut.by
Лукашенко о новогодней мечте: зарплата в размере 500 долларов 31.12.2016,
Sputnik Беларусь
Около сотни россиян, украинцев и белорусов застряли а аэропортах ОАЭ 31.12.2016,
Tut.by
Комментарии