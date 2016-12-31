В результате нападения вооруженных людей на ночной клуб Reina в Стамбуле погибло 39 человек, из 16 - иностранцы. Генконсульство в Стамбуле выясняет, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны.

Клуб расположен в стамбульском районе Ортакей, теракт в нем устроили неизвестные преступники, переодетые в Санта-Клаусов. В клубе на тот момент было около 700-800 посетителей. На данный момент число жертв достигло 39 человек, из них 16 человек - иностранцы, еще около 70 человек пострадали.

Генеральное консульство в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте граждане Беларуси. МИД Беларуси в официальном твиттер-акаунте просит находящихся там белорусских граждан «проявлять повышенную осторожность и связаться с близкими» на родине.