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Теракт в Стамбуле: среди погибших есть граждане СНГ

01.01.2017 14:48 — Разное | БДГ  
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В результате нападения вооруженных людей на ночной клуб Reina в Стамбуле погибло 39 человек, из 16 - иностранцы. Генконсульство в Стамбуле выясняет, есть ли среди пострадавших граждане  нашей страны.

Клуб расположен в стамбульском районе Ортакей, теракт в нем устроили неизвестные преступники, переодетые в Санта-Клаусов. В клубе на тот момент было около 700-800 посетителей. На данный момент число жертв достигло 39 человек, из них 16 человек - иностранцы, еще около 70 человек пострадали.

Генеральное консульство в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте граждане Беларуси. МИД Беларуси в официальном твиттер-акаунте просит находящихся там белорусских граждан «проявлять повышенную осторожность и связаться с близкими» на родине. 

 
 
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В результате нападения вооруженных людей на ночной клуб Reina в Стамбуле погибло 39 человек, из 16 - иностранцы. Генконсульство в Стамбуле выясняет, есть ли среди...

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