В 2017м удача будет сопутствовать всем, кто имеет опыт, знания и умения. Благоприятно начинать любое обновление, совершенствовать старое на основе нового. Главное — полагаться на свои силы и не строить нереальных планов. Тем временем, представителей "общества потребления", в частности, сферы торговли и рекламы, могут ожидать трудности.

Наиболее благоприятным 2017 год будет для знаков Воздуха.

Весы ожидает покровительство и укрепление позиций в социуме, им следует воздерживаться от скандалов с партнерами и близкими людьми. Близнецы могут посвятить себя творчеству и начать реализовывать далеко идущие планы в компании с единомышленниками. У Водолеев получится укрепить свой авторитет и добиться поставленных целей.

Знакам Огня в 2017 году важно ориентироваться на коллектив.

Овны смогут многое изменить в своей жизни, но нужно учитывать интересы партнеров, избегать судебных тяжб и без необходимости не пускаться в дальние путешествия. Львов ожидает насыщенная информацией жизнь, для представителей знака благоприятно учиться всему новому. Стрельцам нужно набраться терпения в преодолении препятствий, остерегаться самообмана и ориентироваться на друзей.

Знакам Земли в 2017 году предстоит много трудиться.

Тельцы будут больше всего времени уделять работе, риск для них не оправдан. Девы будут озабочены зарабатыванием денег, но им важно не забывать, что наиболее ценны знания и умения. Козероги достигнут своих целей, если будут деятельно преодолевать препятствия даже в форс-мажорных обстоятельствах.

Знаки Воды ждет переменчивый год.

Для Раков в 2017 году все важные события произойдут в семье, представителям знака важно уделить внимание здоровью. Скорпионам лучше не лезть на рожон и дожидаться своего звездного часа. Рыбы могут расслабиться и плыть в привычном для них коллективном потоке.

Полную версию прогноза на 2017 год для разных знаков Зодиака от астролога Вячеслава Бончи слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.