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Грандиозный новогодний фейерверк в Сиднее

01.01.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Яркие огни украшали небо над бухтой Сидней-Харбор, Оперным театром и мостом Харбор-Бридж.

В Берлине традиционно фейерверк радовал немцев и гостей столицы, собравшихся возле Бранденбургских ворот.

Два миллиона человек пришли на пляж Копакабана, чтобы наблюдать салют над Рио-де-Жанейро.

 
 
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Новый год в разных странах традиционно встречали красочными фейерверками. Один из самых грандиозных салютов состоялся в австралийском Сиднее.

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