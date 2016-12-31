|
Грандиозный новогодний фейерверк в Сиднее
01.01.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Яркие огни украшали небо над бухтой Сидней-Харбор, Оперным театром и мостом Харбор-Бридж.
В Берлине традиционно фейерверк радовал немцев и гостей столицы, собравшихся возле Бранденбургских ворот.
Два миллиона человек пришли на пляж Копакабана, чтобы наблюдать салют над Рио-де-Жанейро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год в разных странах традиционно встречали красочными фейерверками. Один из самых грандиозных салютов состоялся в австралийском Сиднее.
|
Архив (Разное)
Комментарии