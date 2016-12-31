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Владимир Губарев: Год науки станет интеллектуальным подъемом

01.01.2017 17:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В творческом багаже уроженца Беларуси Владимира Губарева —  множество работ, посвященных вопросам науки, освоению космоса и научному прогрессу. 26 апреля 1986 года он первым из журналистов оказался на месте Чернобыльской аварии  и под впечатлением от увиденного написал пьесу "Саркофаг", которая была поставлена в 56 театрах мира.

В своем поздравлении белорусам известный писатель отметил: самое главное,  что его радует, это интеллектуальный подъем в республике за счет особого внимания к ученым и белорусской науке в целом, за что нужно благодарить не только самих ученых, но и руководство страны.

"Я много лет встречал Новый год в Беларуси, но, к сожалению, в этом году не получилось. Но это моя родина, и половина моей семьи в той или иной форме связана с Беларусью. Я хочу пожелать самому себе чаще приезжать на родину, и всем нам — быть здоровыми и счастливыми", — сказал Владимир Губарев в эфире радио Sputnik.

Поздравление известного писателя-фантаста, драматурга и журналиста Владимира Губарева с наступившим Годом науки слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный писатель-фантаст, драматург и журналист Владимир Губарев поздравил белорусов с наступлением Года науки.

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