Юношеская (не старше 17 лет) сборная Беларуси по хоккею одержала шестую подряд победу и впервые вышла в финал престижного международного турнира Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, ежегодно проводимого в Калгари (Канада), сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

В полуфинальном поединке белорусские юноши взяли верх над лидером Главной юношеской лиги провинции Британская Колумбия (BCMML) — командой Карибу Кугэрз.

Белорусам удалось добиться успеха несмотря на напряженный график, при котором команде пришлось проводить два матча за один день. В третьем периоде подопечные Владимира Магдеева растеряли перевес в две шайбы, но вырвали победу всего через пять секунд после начала овертайма.

Беларусь U17 — «Карибу Кугэрз» — 5:4 OT (1:1, 3:1, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Сергей Сапего (Илья Пархоменко, 12.15), 2:0 — Трей Томас (Хантер Флорис, 14.56), 2:1 — Сергей Сапего (Дмитрий Саврицкий, Василий Филяев, 20.31 — в большинстве), 3:1 — Михаил Ковалев (Владислав Колячонок, Илья Пархоменко, 26.09 — в большинстве), 3:2 — Джарин Саттон (Джереми Гервайс, 27.29 — в большинстве), 4:2 — Иван Некрасов (Павел Ажгирей, 29.01), 4:3 — Тайлер Мейсер (Джарин Саттон, 42.28), 4:4 — Хантер Флорис (Бреннан Малгурис, 55.40), 5:4 — Дмитрий Саврицкий (60.05).

В финале в ночь с 1 на 2 января белорусам будет противостоять «Саскатун Контактс» из Главной юношеской лиги провинции Саскачеван (SMHL).

В матчах предварительного раунда белорусы победили «Ванкувер Чифс» из Главной юниорской лиги провинции Британская Колумбия (BCMML) — 5:3, «Калгари Баффалос», одного из лидеров юниорской лиги AMHL — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), «Реджину Пэт Канадиенс», лидера Главной юниорской лиги провинции Саскачеван, — 5:0 (0:0, 0:0, 5:0), а также «Аризону Бобкэтс U18» из юниорской лиги NAPHL 18U — 4:3 (2:0, 0:3, 2:0).

Команда Владимира Магдеева вышла в плей-офф с первого места в своей группе и в четвертьфинале выиграла у «Ред Дир Оптимист Чифс» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) из юношеской лиги AMHL из канадской провинции Альберта.

В турнире 25 команд были разделены на 5 групп по 5 дружин в каждой и проводили матчи по однокруговой системе. Победитель каждой группы, а также три команды, получившие уайлд-кард, попали в четвертьфинал соревнований.