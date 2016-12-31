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Николай Бордюжа ушел с поста генерального секретаря ОДКБ

01.01.2017 19:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Николай Бордюжа покинул пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба объединения.

"В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий Генерального секретаря ОДКБ Бордюжи Николая Николаевича, установленных Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ "О Генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности" от 21 декабря 2015 года, исполнение обязанностей Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя Генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Николай Бордюжа был генеральным секретарем ОДКБ с 2003 года. Срок его полномочий до 1 января 2017 года продлили в декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве.

Кто станет новым главой организации, пока неизвестно. Валерий Семериков исполнять обязанности будет временно. Ранее Бордюжа заявил, что новый генсек ОДКБ может быть выбран в апреле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время рассматривается несколько кандидатур на пост главы организации, но решение пока не принято.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Николай Бордюжа покинул пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба...

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