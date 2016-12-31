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Капский: Жены некоторых игроков говорили главному тренеру БАТЭ, что он не разбирается в футболе

01.01.2017 20:40 — Разное | Tut.by  
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Глава ФК БАТЭ Анатолий Капский и главный тренер Александр Ермакович. Фото: Прессбол

В итоговом выпуске программы «PRO спорт. Итоги» на телеканале «Беларусь 5» председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о футболистах, которые готовы отдать жизнь за клуб, а также выразил недоумение тем, что жены игроков учат главного тренера тому, кого ставить в состав.

— Для многих Борисов был не просто клубом, а местом, где пережиты лучшие минуты жизни и достигнуты наилучшие результаты. Лихтарович, Ермакович, Гончаренко, Глеб, Родионов — люди, которые готовы за клуб умирать. Сейчас же появилось немало исполнителей, приходящих лишь из-за финансовых условий. Дошло, представьте, до того, что жены некоторых игроков на командном закрытии сезона говорили главному тренеру, будто он не разбирается в футболе и ставит не тех футболистов!

Хочу, чтобы у нас больше времени тратилось на созидание и работу. А не на распри и поиски виноватых. Каждый в первую очередь обязан спрашивать с себя: все ли сделал, чтобы получилось, всего ли себя отдал делу, — сказал Анатолий Капский.

 
 
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Анатолий Капский рассказал о футболистах, которые готовы отдать жизнь за клуб, а также выразил недоумение тем, что жены футболистов учат главного тренера, кого...

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