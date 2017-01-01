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Доброго, хорошего года: поздравление Сергея Лукьяненко
01.01.2017 21:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Писатель выразил надежду, что 2017 год "будет лучше, интереснее, но одновременно спокойнее для всех нас".
"Пусть это будет хороший, добрый год", — подчеркнул Лукьяненко.
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Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поздравил читателей Sputnik Беларусь с Новым годом.
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