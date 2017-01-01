МИНСК, 1 янв — Sputnik. Наказание и штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) увеличатся в Литве с 1 января 2017 года, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на министерство внутренних дел страны.



© Sputnik / Виктор Толочко Пьяный водитель врезался в фонарный столб на МКАД

Теперь водители, пешеходы и другие участники дорожного движения будут нести ответственность за нарушения ПДД по новому Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).

Превышение скорости и вождение без страховки

Размер некоторых штрафов был округлен и практически не изменился.

Например, штраф за управление транспортным средством, которое не прошло государственный технический осмотр, ранее составлял от 28 до 43 евро, а с 2017 года он будет 30-40 евро. Штраф, налагаемый за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но не более 50 км/ч, составлял от 173 до 231 евро, теперь — от 170 до 230 евро.

За отсутствие обязательного страхования транспортных средств водителей будут штрафовать на сумму от 50 до 100 евро (ранее — от 23 до 34 евро).

При превышении скорости более чем на 30 км/ч лишение права управления будет в обязательном порядке применяться не только к начинающим водителям, но и к водителям транспортных средств с максимально допустимой массой более 3,5 тонн и с более чем девятью местами, а также к водителям мотоциклов.

При превышении скорости более чем на 50 км/ч последуют лишение прав и штраф в размере до 550 евро.



© Sputnik Руслан Кривобок Автомобилистам с 1 января нужны новые аптечки

Для водителей, которые не придерживаются запрета на использование мобильных средств связи за рулем, с первого января предусматривается штраф от 60 до 90 евро (до этого он составлял от 28 до 86 евро).

КоАП также ужесточает ответственность за опасное вождение, обгон в местах, где он запрещен, выезд со второстепенной дороги на главную с нарушением ПДД, участие в нелегальных гонках. Нарушители заплатят штраф от 170 до 230 евро и в обязательном порядке лишатся водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Срок увеличен

Срок назначения административных взысканий увеличивается до двух лет (ранее было до одного года).

Тем самым уменьшается возможность уклонения от ответственности лиц, которые затягивают расследование, не желают являться в полицию или другой следственный орган либо стремятся иным образом избежать ответственности.

Уголовное наказание для пьяных водителей

В соответствии с КоАП пьяные водители с начала года будут нести административную ответственность только в случае наличия в крови не более 1,5 промилле алкоголя.

Лица, которые управляли транспортными средствами, или те, кто учил практическому вождению будучи пьяными, и у которых в крови обнаружено более 1,5 промилле алкоголя, будут привлечены к уголовной ответственности — штраф, арест, либо лишение свободы на срок до одного года.

Новый КоАП ужесточает ответственность и за уклонение от проверки на степень опьянения.

На тех, кто пытается избежать сдачи анализов, налагается штраф в размере от 1000 до 2000 евро (ранее — до 860 евро). Этих лиц также лишат прав управления автомобилем на срок до четырех лет.

Без временных разрешений

В новом КоАП не осталось такого наказания, как административный арест. Кроме того, водителям транспортных средств — нарушителям ПДД, при которых предусмотрено лишение права управления, больше не будут выдавать временные разрешения.

Лишение водительских прав (если водитель был трезв) проводит полиция после предъявления соответствующего постановления дорожного патруля. Если водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения, то решение о лишении водительских прав принимается на месте.

Для возврата прав на управление автотранспортом и водительского удостоверения водители должны обращаться не в полицию, а объединение Regitra.