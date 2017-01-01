Первые дни нового года - точка отсчета, когда мы даём себе установку отказаться от вредных привычек, а вместо них обзавестись полезными и изменить свою жизнь. Например, в январе традиционно становится больше людей в фитнес-залах. С финансами зачастую происходит так же, как с похудением: все хотят взять их под контроль, но удается далеко не всем.

Психологи утверждают, что на выработку новой привычки нужен примерно 21 день, еще 19 дней необходимо для ее закрепления. Таким образом, выполняя желаемые действия 40 дней подряд, можно довести их до автоматизма.

Мы собрали для вас 5 полезных финансовых привычек, которые помогут вам сэкономить в 2017.

1. Вести учёт доходов и расходов

Зачем?

«Я понятия не имею, куда уходят деньги» - фраза, знакомая многим. Детальный учёт доходов и расходов поможет вам увидеть своё финансовое положение, объективно его оценить и предпринять нужные меры. Ваша задача - понять, сколько денег в месяц уходит на необязательные товары или услуги. Так вы будете контролировать свой кошелёк, а не он вас.

Как?

Подумайте, чем вы чаще пользуетесь при оплате покупок: наличными или банковской картой? С картой все просто: оплачиваете ей покупки в течение месяца, а потом оцениваете расклад по данным, отраженным в интернет-банкинге. Выписка из интернет-банкинга покажет все ваши траты, а также суммы, снятые наличными. Чтобы не забыть, на что были потрачены деньги, возьмите за правило фотографировать свои чеки. Велика вероятность того, что именно снятые с карты наличные и составляют ваши "прочие" вредные расходы, в которых нужно навести порядок.

Учитывать наличные расходы можно любым удобным вам способом – от блокнота до excel. А можно установить специальное приложение. Их довольно много, но функционал у всех примерно одинаков: можно разбить затраты по графам и проследить динамику на протяжении длительного времени.





2. Отказаться от наличных

Зачем?

Расходы по карточке проще контролировать, наличные же тратятся незаметнее, особенно с появлением металлических денег. К тому же сегодня в Беларуси все чаще появляются карточки с кэшбэком - банк возвращает определенный процент от потраченной суммы.

Кэшбэк может начисляться деньгами или бонусными баллами, которые будут накапливаться на специальном счете. В любой момент можно оплатить баллами новые покупки, как обычными деньгами.

Сегодня практически все точки продаж оснащены платежными терминалами - риск, что у вас не примут карту, минимален.

Как?

Наверняка у вас уже есть зарплатная карточка. Уточните условия и бонусы, которые вы можете по ней получать. Если она не предусматривает никаких дополнительных преимуществ (кэшбэк, бонусные баллы, подарки, скидки в сети партнеров), оцените другие предложения. Если решите оформить новую карту, уточните, каким способом можно регулярно переводить на нее деньги с вашей зарплатной карты без комиссии и без прихода в банк. Один из способов – воспользоваться онлайн-сервисом перевода денег с карты на карту.





3. Откладывать каждый месяц

Зачем?

Откладывать не меньше 10-15% доходов ежемесячно, сколько бы вы ни получали - это классика жанра в управлении личными финансами. Так вы обеспечите себя подушкой безопасности на случай непредвиденных расходов или отложите на крупную покупку.

Как?

Если вы получаете зарплату на банковскую карточку, то ежемесячно откладывать деньги вам не составит никакого труда. Простой способ – оформить онлайн-депозит в интернет-банкинге и каждый месяц одним нажатием кнопки пополнять депозит прямо с зарплатной карточки, не выходя из дома.





4. Защищать свои доходы от инфляции

Зачем?

Инфляция снижает стоимость наших денег. На ту же сумму завтра можно будет купить меньше, чем сегодня.

Как?

Здесь есть несколько вариантов: для защиты от инфляции можно диверсифицировать риски и хранить деньги в разных валютах. Здесь важно помнить, что переводить рубли в валюту в период высокого курса доллара и евро не стоит. Но в те периоды, когда рубль укрепляется, имеет смысл приобрести валюту по более привлекательному курсу.

Так же можно тратить условно «чужие» деньги - использовать карту рассрочки. Один раз в месяц вы погашаете минимальный ежемесячный платеж, оплачивая совершенные в прошлом месяце покупки в рассрочку. Минимальный платеж представляет собой сумму платежей по каждой покупке, которые, в свою очередь, зависят от срока рассрочки в конкретном магазине.

5. Не упускать выгодных предложений

Зачем?

Мы тратим деньги каждый день, действуя привычным образом, и годами не меняем стихийно сложившуюся модель совершения покупок. Но в розничной торговле сейчас каждый день происходит что-то новое, что при внимательном отношении с нашей стороны позволит получать больше за те же деньги.

Как?

Если подумать, что и где мы покупаем, то наверняка каждый выделит несколько любимых магазинов, покупки в которых оказывались наиболее удачными. В их число может войти ближайший супермаркет, сеть магазинов бытовой техники и электроники, онлайн-магазин брендовой одежды или старейший столичный универмаг.

Простой способ быть в курсе лучших предложений – пройтись по сайтам интересующих вас магазинов и подписаться на рассылку новостей. Так вы будете вовремя узнавать о новинках, распродажах и получать специальные предложения. Чтобы не засорять ваш привычный электронный ящик, заведите для рассылок отдельную почту. С помощью этого нехитрого совета вы сможете существенно повысить эффективность шопинга – покупать более свежие продукты, деликатесы по лучшим ценам, получать скидки на интересующие вас категории товаров или товары отдельных брендов.

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