Всякий раз кажется, что Байнет рассорился уже бесповоротно, что вот этот вот конкретный накал — наш исторический максимум, что большей склоки уже не будет, потому как объективная реальность не подкинет достойного повода. Но реальность, как бы апеллируя к классике футуризма и с тем же напором, с той же яростностью, говорит нам свое "Нате!"

Обозреватель Sputnik Елена Васильева вспоминает, чем томился Байнет в 2016 году.

Культурный скандал: Толстая и п***ц

© Sputnik Сергей Кузнецов Татьяна Толстая раскритиковала Алексиевич за незнание литературы

Кто обидел: Татьяна Толстая, российская писательница.

Кто обиделся: Байнет.

Аннотация. Татьяна Толстая, известная российская писательница, проявила нетривиальный интерес к белорусской лексикологии. Литератор задалась на своей странице в "Фейсбуке" вопросом: "а на белорусском языке "п***ц" тоже "п***ц" будет?"

Причиной такой обеспокоенности языковой нормой белорусского языка стало интервью Светланы Алексиевич, в котором она отметила: "Вчера я шла по Бродвею — и там видно, что каждый — личность. А идешь по Минску, Москве — ты видишь, что идет народное тело. Общее. Да, они переоделись в другую одежду, они ездят на новых машинах, но только они услышали боевой клич от Путина "Великая Россия" — и снова это народное тело… Поэтому мне хотелось показать всю, как говорила Цветаева, цветущую сложность нашей жизни".

Смешно наблюдать как Толстая обвиняет Алексиевич в скудном слоге и плохих книгах. — Shelly (@Shelly_Roxo) 23 июня 2016 г.

​Толстая в свою очередь деликатно уточнила: "Кто-нибудь, расскажите ей, кто придумал выражение "цветущая сложность" и что оно означает. Да, и по Москве или Минску пешком не ходите, там какое-то общее тело ходит. Или в машинах ездит".

Позвали ли Алексиевич на всебелоруское вот это вот? Или нобелевский лауреат — недостаточный уровень? — Солидный бобёр (@dmrlx) 23 июня 2016 г.

​Как бы резюмируя инцидент с неточностью в высказывании нобелевского лауреата, российская писательница спросила: "А "п***ц" по-белорусски тоже "п***ц" будет?"

Байнет ответил лаконично: гамон, Татьяна Никитична. "П***ц" по-нашему — это "гамон".

Внешнеполитический скандал: Трамп или не Трамп

Кто обидел: американские выборщики.

Кто обиделся: белорусы.

Не понимаю почему мне снились кошмары, что я захожу в тви, а там трамп президент. Бр — hiyakatie (@katevtk) 8 ноября 2016 г.

​Аннотация. Как за собственные переживали белорусы за очередные выборы в США, как за увлекательным ситкомом следили за раскрытием грехов и грешков претендентов на Овальный зал: один — сексист, другой вообще рептилоид или даже женщина. Так увлеклись, что вот-вот, не приходя в сознание, отправились бы на "плошчу" — бастовать против избрания Трампа.

Скандал-визит: рука Москвы

Кто обидел: русский мир.

Кто обиделся: Байнет.

Аннотация. Трижды за год Байнет протестовал — мол, на Беларусь едет русский мир устанавливать здесь свои порядки. Представителями русского мира в этом сезоне выступили Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев . Русский мир приехал, русский мир уехал — а порядки в Байнете какие были, такие и остались:

​Литературный скандал: не Марцев

Кто обидел: Саша Романова.

Кто обиделся: те, кто не написал о Марцеве раньше.

Хачу кнігу "Марцев" Сашы Раманавай. Але дорага каштуе, 29 руб у Логвінаў.

Паясьніце за коштаўтварэньне. — bora (@harbaczeuski) 14 октября 2016 г.

​Саша Романова в этом году издала книгу про Петра Марцева , в которой реальность смешана с выдумкой, причем выдумкой самого Марцева — как и положено добросовестному постмодернистскому тексту. Книгу хоть и поддержали с отчаянным рвением на краудфандинговой платформе Ulej.by, но нашлись у нее и противники, которые заявляли, что описанный в тексте человек — не Марцев. Подискутировали да и разошлись, скорее всего — читать.

Дочитала "Марцев". Впечатления противоречивые. — belbeer (@belbeer) 22 октября 2016 г.

​Интеллектуальный скандал: не тот клуб

Кто обидел: Светлана Алексиевич.

Кто обиделся: интеллектуальная элита.

Аннотация. Алексиевич в этом году становилась ньюсмейкером не однажды. Интеллектуальная элита Байнета в 2016-м успела не только оскорбиться за Алексиевич, но и оскорбиться ее же действиями. Как и обещала, нобелевский лауреат часть премии Шведской академии выделила на создание в Беларуси интеллектуального клуба "Светлана Алексиевич приглашает". В этом году прошли первые заседания клуба, и часть активных белорусов оскорбилась выбором спикеров.

08.12.2016 06:00: В Минске открылся интеллектуальный клуб писательницы, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич



… — ru_newsmix (@ru_newsmix) 8 декабря 2016 г.

​"На TUT.by перечислено четверо гостей, которых Светлана Алексиевич хочет пригласить на заседания своего интеллектуального клуба. Все четверо — россияне. С одной стороны, конечно, ее дело — пусть везет в Минск тех, кого считает нужным. Но с другой…" — писали пользователи соцсетей и негодовали, требуя от Алексиевич европейских философов.

"Она просто ничего кроме Советского Союза не знает", — говорил Байнет о писательнице, которая с начала 2000-х годов жила в Италии, Франции, Германии.

Первое заседание клуба прошло успешно, всем понравилось, на том и успокоились.

Скандал на велодорожке: бита или не бита

Кто обидел: пешеход.

Кто обиделся: велосипедист.

Велосипедист с битой может сесть на десять лет — Alena Fk`yf (@Malikstotle2) 7 сентября 2016 г.

​Аннотация. Байнет летом в очередной раз подтвердил, что в случае надобности может принимать любую сторону, в зависимости от того, кто кажется ему наиболее пострадавшим или ущемленным.

Летом на велодорожку вышел пешеход, который за свое злостное нарушение велосипедно-пешеходной этики был огрет по голове бейсбольной битой. В данном уравнении так сразу и не определишь, кто из участников конфликта обиженный, а кто — обидчик, потому как вроде бы обиделся велосипедист — пешеход ступил на его территорию.

Велосипедист с битой заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. С его слов, после конфликта на велодорожке биту он распилил и выбросил. — novostnik (@novostnik) 29 июня 2016 г.

​Обиделся глубоко и оказался настолько бескомпромиссным, что проучил пешехода с применением физической силы. С другой стороны, нельзя отрицать и обиду пешехода на применение той самой силы. И тут Байнет запутался: одни принялись защищать велосипедиста, мол, нечего с тротуара сходить. Другие постили фотографии несчастного пешехода. Как бы там ни было, термин " велосипедист с битой " в Байнете закрепился.

@182debrin расскажи потом, что вышло.

Почему-то кажется, что сейчас ты — "велосипедист с битой" — ВнутриМКАДыш (@WithinMKAD) 21 октября 2016 г.

​Гендерный скандал: ба, да вы сексист!

Кто обидел: Mark Formelle.

Кто обиделся: НГО "Центр по продвижению прав женщин — Ее права".

Аннотация. К концу года общественность взволновали вопросы гендерные. НГО "Центр по продвижению прав женщин — Ее права" отправила руководству компании Mark Formelle письмо с обвинением в сексизме. Недовольство вызвала реклама, в которой женщина в красном белье и эротичной позе была снята на кухне с макаронами в руках.

Так много спорят по поводу рекламы марк формель, что прям захотелось сфоткать, как я в трусах готовлю ужин, чесслово. — Аксана (@AnaskoBro) 13 декабря 2016 г.

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