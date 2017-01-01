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Рука Москвы, трусы и гамон: о чем ругался Байнет в 2016 году
02.01.2017 09:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Всякий раз кажется, что Байнет рассорился уже бесповоротно, что вот этот вот конкретный накал — наш исторический максимум, что большей склоки уже не будет, потому как объективная реальность не подкинет достойного повода. Но реальность, как бы апеллируя к классике футуризма и с тем же напором, с той же яростностью, говорит нам свое "Нате!"
Обозреватель Sputnik Елена Васильева вспоминает, чем томился Байнет в 2016 году.
Культурный скандал: Толстая и п***ц
© Sputnik Сергей Кузнецов
Кто обидел: Татьяна Толстая, российская писательница.
Кто обиделся: Байнет.
Аннотация. Татьяна Толстая, известная российская писательница, проявила нетривиальный интерес к белорусской лексикологии. Литератор задалась на своей странице в "Фейсбуке" вопросом: "а на белорусском языке "п***ц" тоже "п***ц" будет?"
Причиной такой обеспокоенности языковой нормой белорусского языка стало интервью Светланы Алексиевич, в котором она отметила: "Вчера я шла по Бродвею — и там видно, что каждый — личность. А идешь по Минску, Москве — ты видишь, что идет народное тело. Общее. Да, они переоделись в другую одежду, они ездят на новых машинах, но только они услышали боевой клич от Путина "Великая Россия" — и снова это народное тело… Поэтому мне хотелось показать всю, как говорила Цветаева, цветущую сложность нашей жизни".
Толстая в свою очередь деликатно уточнила: "Кто-нибудь, расскажите ей, кто придумал выражение "цветущая сложность" и что оно означает. Да, и по Москве или Минску пешком не ходите, там какое-то общее тело ходит. Или в машинах ездит".
Как бы резюмируя инцидент с неточностью в высказывании нобелевского лауреата, российская писательница спросила: "А "п***ц" по-белорусски тоже "п***ц" будет?"
Байнет ответил лаконично: гамон, Татьяна Никитична. "П***ц" по-нашему — это "гамон".
Внешнеполитический скандал: Трамп или не Трамп
Кто обидел: американские выборщики.
Кто обиделся: белорусы.
Аннотация. Как за собственные переживали белорусы за очередные выборы в США, как за увлекательным ситкомом следили за раскрытием грехов и грешков претендентов на Овальный зал: один — сексист, другой вообще рептилоид или даже женщина. Так увлеклись, что вот-вот, не приходя в сознание, отправились бы на "плошчу" — бастовать против избрания Трампа.
Скандал-визит: рука Москвы
Кто обидел: русский мир.
Кто обиделся: Байнет.
Аннотация. Трижды за год Байнет протестовал — мол, на Беларусь едет русский мир устанавливать здесь свои порядки. Представителями русского мира в этом сезоне выступили
Литературный скандал: не Марцев
Кто обидел: Саша Романова.
Кто обиделся: те, кто не написал о Марцеве раньше.
Саша Романова в этом году издала книгу про
Интеллектуальный скандал: не тот клуб
Кто обидел: Светлана Алексиевич.
Кто обиделся: интеллектуальная элита.
Аннотация. Алексиевич в этом году становилась ньюсмейкером не однажды. Интеллектуальная элита Байнета в 2016-м успела не только оскорбиться за Алексиевич, но и оскорбиться ее же действиями. Как и обещала, нобелевский лауреат часть премии Шведской академии выделила на создание в Беларуси интеллектуального клуба "Светлана Алексиевич приглашает". В этом году прошли первые заседания клуба, и часть активных белорусов оскорбилась выбором спикеров.
"На TUT.by перечислено четверо гостей, которых Светлана Алексиевич хочет пригласить на заседания своего интеллектуального клуба. Все четверо — россияне. С одной стороны, конечно, ее дело — пусть везет в Минск тех, кого считает нужным. Но с другой…" — писали пользователи соцсетей и негодовали, требуя от Алексиевич европейских философов.
"Она просто ничего кроме Советского Союза не знает", — говорил Байнет о писательнице, которая с начала 2000-х годов жила в Италии, Франции, Германии.
Первое заседание клуба прошло успешно, всем понравилось, на том и успокоились.
Скандал на велодорожке: бита или не бита
Кто обидел: пешеход.
Кто обиделся: велосипедист.
Аннотация. Байнет летом в очередной раз подтвердил, что в случае надобности может принимать любую сторону, в зависимости от того, кто кажется ему наиболее пострадавшим или ущемленным.
Летом на велодорожку вышел пешеход, который за свое злостное нарушение велосипедно-пешеходной этики был огрет по голове бейсбольной битой. В данном уравнении так сразу и не определишь, кто из участников конфликта обиженный, а кто — обидчик, потому как вроде бы обиделся велосипедист — пешеход ступил на его территорию.
Обиделся глубоко и оказался настолько бескомпромиссным, что проучил пешехода с применением физической силы. С другой стороны, нельзя отрицать и обиду пешехода на применение той самой силы. И тут Байнет запутался: одни принялись защищать велосипедиста, мол, нечего с тротуара сходить. Другие постили фотографии несчастного пешехода. Как бы там ни было, термин "
Гендерный скандал: ба, да вы сексист!
Кто обидел: Mark Formelle.
Кто обиделся: НГО "Центр по продвижению прав женщин — Ее права".
Аннотация. К концу года общественность взволновали вопросы гендерные. НГО "Центр по продвижению прав женщин — Ее права" отправила руководству компании Mark Formelle письмо с обвинением в сексизме. Недовольство вызвала реклама, в которой женщина в красном белье и эротичной позе была снята на кухне с макаронами в руках.
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