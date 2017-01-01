В советский период Новый год в трудовых коллективах отмечали широко и с размахом. Профкомы не жалели денег и подарков, артисты художественной самодеятельности специально создавали масштабные программы и искрометные номера.

"Это был, пожалуй, единственный не политизированный праздник, который отмечался искренне. На предприятиях проходили коллективные гуляния, был очень востребован крепкий дух коллективизма, который сегодня превратился в "корпоративный", отметили собеседники в студии Sputnik.

По воспоминаниям ведущих, в советский период на каждом крупном предприятии существовала мощная художественная самодеятельность — хор с баянистами, танцевальный коллектив, солисты и свой вокально-инструментальный ансамбль, который был красой и гордостью любого ведомственного Дома культуры".

Классическим образцом советского новогоднего празднования сегодня является культовый фильм "Карнавальная ночь".

Подробности того, как "отгуляли" Новый год на предприятии, долгое время являлись предметом обсуждений и в кабинетах начальства, и в цеховых "курилках".

Аудиоверсию беседы о празднованиях Нового года в советских трудовых коллективах слушайте на радио Sputnik Беларусь.