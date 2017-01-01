﻿ "Корпоративы" советских времен: Новый год в трудовых коллективах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Корпоративы" советских времен: Новый год в трудовых коллективах

02.01.2017 09:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В советский период Новый год в трудовых коллективах отмечали широко и с размахом. Профкомы не жалели денег и подарков, артисты художественной самодеятельности специально создавали масштабные программы и искрометные номера.

"Это был, пожалуй, единственный не политизированный праздник, который отмечался искренне. На предприятиях проходили коллективные гуляния, был очень востребован крепкий дух коллективизма, который сегодня превратился в "корпоративный", отметили собеседники в студии Sputnik.

По воспоминаниям ведущих, в советский период на каждом крупном предприятии существовала мощная художественная самодеятельность — хор с баянистами, танцевальный коллектив, солисты и свой вокально-инструментальный ансамбль, который был красой и гордостью любого ведомственного Дома культуры".

Классическим образцом советского новогоднего празднования сегодня является культовый фильм "Карнавальная ночь".

Подробности того, как "отгуляли" Новый год на предприятии, долгое время являлись предметом обсуждений и в кабинетах начальства, и в цеховых "курилках".

Аудиоверсию беседы о празднованиях Нового года в советских трудовых коллективах слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев вспоминают о том, как проходили новогодние праздники на предприятиях в "докорпоративную"...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рука Москвы, трусы и гамон: о чем ругался Байнет в 2016 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика