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Юношеская сборная Беларуси по хоккею выиграла престижный турнир в Канаде

02.01.2017 10:16 — Разное | Tut.by  
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Юношеская (не старше 17 лет) сборная Беларуси по хоккею одержала победы во всех 7 матчах и впервые выиграла престижный международный турнир Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, ежегодно проводимый в Калгари (Канада).


Фото: macstournament.ab.ca

В финальном поединке белорусские юноши разгромили «Саскатун Контактс» из Главной юношеской лиги провинции Саскачеван (SMHL) — 6:1. В белорусской команде по 2 шайбы забросили Василий Филяев и Павел Ажгирей, по разу ворота поразили Дмитрий Саврицкий и Иван Некрасов.

В матчах предварительного раунда белорусы победили «Ванкувер Чифс» из Главной юниорской лиги провинции Британская Колумбия (BCMML) — 5:3, «Калгари Баффалос», одного из лидеров юниорской лиги AMHL — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), «Реджину Пэт Канадиенс», лидера Главной юниорской лиги провинции Саскачеван, — 5:0 (0:0, 0:0, 5:0), а также «Аризону Бобкэтс U18» из юниорской лиги NAPHL 18U — 4:3 (2:0, 0:3, 2:0).

Команда Владимира Магдеева вышла в плей-офф с первого места в своей группе и в четвертьфинале выиграла у «Ред Дир Оптимист Чифс» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) из юношеской лиги AMHL из канадской провинции Альберта, а в полуфинале взяла верх над лидером Главной юношеской лиги провинции Британская Колумбия (BCMML) — командой «Карибу Кугэрз» — 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0).

В турнире 25 команд были разделены на 5 групп по 5 дружин в каждой и проводили матчи по однокруговой системе. Победитель каждой группы, а также три команды, получившие уайлд-кард, попали в четвертьфинал соревнований.

 
 
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Юношеская (не старше 17 лет) сборная Беларуси по хоккею одержала победы во всех 7 матчах и впервые выиграла престижный международный турнир Mac's Midget AAA World Invitational...

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