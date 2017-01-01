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Пьяный водитель врезался в столб на МКАД: три человека в больнице

02.01.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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Водитель, находившийся, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения въехал в осветительную мачту на МКАД. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника.


Фото: БЕЛТА

Авария произошла на Минской кольцевой дороге со стороны улицы Илимской в направлении Байкальской. Volkswagen Passat, за рулем которого находился 28-летний мужчина, вылетел с проезжей части и врезался в осветительную мачту.


В машине находились пять человек, пострадали трое пассажиров. Их состояние оценивается как тяжелое: у кого-то пробито легкое, у кого-то сломано бедро. Предварительно, они также находились в алкогольном опьянении. Сам водитель не пострадал. Сейчас проводится проверка. По предварительной информации, компания, в том числе и водитель, находились в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
Ссылка на источник 72
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Состояние пострадавших оценивается как тяжелое: у кого-то пробито легкое, у кого-то сломано бедро.

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