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"Выживший": как мы пережили Год культуры
02.01.2017 11:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Подводя итоги года, Лео наверняка бережно оглаживает свою оскаровскую статуэтку и благодарит Иньярриту за роль в "Выжившем". Каждый деятель культуры в Беларуси достоин сравнимой с "Оскаром" премии, и все за ту же роль — "выжившего". Подводя итоги года, мы подсчитали количество "выживших" белорусских деятелей в Год культуры и предлагаем учредить соответствующую премию.
Главным претендентом на роль "выжившего" оказался, пожалуй, кинофестиваль "
Минске" title="Афиша 22-го ММКФ Лiстапад возле кинотеатра Москва в Минске" class="">
© Sputnik/ Евгений Казарцев
Афиша 22-го ММКФ "Лiстапад" возле кинотеатра "Москва" в Минске
В этом же году с поста директора "Киновидеопроката" Мингорисполкома ушел Василий Коктыш, возглавлявший прокат уже двадцать лет. На место Коктыша, благодаря которому белорусы увидели когда-то "Титаник" не с кассеты, а на большом экране, поставили экс-первого секретаря БРСМ Юрия Чечукевича.
"Выжившим" оказался и Курейчик со своим "
Как бы извиняясь за то, что для литературы год прошел гладко и почти без скандалов (в масштабах мира — опять не дали "Нобеля" Мураками, в масштабах Беларуси — опять не дали "
Кажется, самыми активными пахарями культурной нивы оказались коммерческие организации. За последние несколько лет компании поняли: социальная ответственность бизнеса — это не только раздел в дипломной работе выпускника экономфака, но и возможность самостоятельно продуцировать информационные поводы, мимо которых журналисты не пройдут. В итоге velcom организовал кампанию по продвижению белорусской литературы MOVABOX, банк БелВЭБ — очередные джазовые вечера у Ратуши, "Белгазпромбанк" спонсировал "ТеАрт" (снова) и во второй раз провел во Дворце искусств "Осенний салон". А что сделал Минкульт? Минкульт придумал "
Ну ладно, ладно, на сайте Минкульта ряд из перечисления деяний, больших и малых, совершенных за год, насчитывает больше сотни пунктов, среди которых и празднование 125-летия Максима Богдановича, и форум "Музеи Беларуси". Минкульт, исполняя наказы главы государства, напрягся настолько, что даже разработал особый "Кодекс о культуре", аналогов которому нет нигде в мире. Хочется надеяться, что в следующем году вопросы работы с культурой будут занимать в жизни чиновников все же меньше места.
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С большой помпой объявленный Год культуры в итогах своих настораживающе совпадает с темами главных скандалов в Facebook, отмечает колумнист Sputnik Елена Васильева.
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