Подводя итоги года, Лео наверняка бережно оглаживает свою оскаровскую статуэтку и благодарит Иньярриту за роль в "Выжившем". Каждый деятель культуры в Беларуси достоин сравнимой с "Оскаром" премии, и все за ту же роль — "выжившего". Подводя итоги года, мы подсчитали количество "выживших" белорусских деятелей в Год культуры и предлагаем учредить соответствующую премию.

Главным претендентом на роль "выжившего" оказался, пожалуй, кинофестиваль " Лiстапад ", которому в этом году урезали финансирование — фестиваль остался без своего главного спонсора "Беларуськалия", так что если кто-то соберется изготовить соответствующую статуэтку, которой по окончанию года будут награждать самых стойких деятелей культуры, можно слепить ее с программного директора фестиваля.

Минске" title="Афиша 22-го ММКФ Лiстапад возле кинотеатра Москва в Минске" class="">

Минске" title="Афиша 22-го ММКФ Лiстапад возле кинотеатра Москва в Минске" class=""> © Sputnik/ Евгений Казарцев Афиша 22-го ММКФ "Лiстапад" возле кинотеатра "Москва" в Минске

В этом же году с поста директора "Киновидеопроката" Мингорисполкома ушел Василий Коктыш, возглавлявший прокат уже двадцать лет. На место Коктыша, благодаря которому белорусы увидели когда-то "Титаник" не с кассеты, а на большом экране, поставили экс-первого секретаря БРСМ Юрия Чечукевича.

"Выжившим" оказался и Курейчик со своим " Partyzan-фильмом ": в краткой схватке с Минкультом первая белорусская полнометражная комедия победила, впереди схватка с российскими "Елками" — но уже в прокате.

Как бы извиняясь за то, что для литературы год прошел гладко и почти без скандалов (в масштабах мира — опять не дали "Нобеля" Мураками, в масштабах Беларуси — опять не дали " Гедройца " Бахаревичу), в конце года с сенсационным предложением выступил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец . Так, на съезде Союза было предложено небольшой процент от продажи всякой книги, опубликованной за пределами Беларуси или негосударственным белорусским издательством, передавать в фонд Союза писателей. Авторы негосударственных издательств, которые премии "Выживший" достойны еще больше, чем кинофестиваль "Лiстапад", в соцсетях заявление Чергинца прокомментировали, на том и остановились — пока Союз, к счастью, не перешел от предложений к активным требованиям.

Кажется, самыми активными пахарями культурной нивы оказались коммерческие организации. За последние несколько лет компании поняли: социальная ответственность бизнеса — это не только раздел в дипломной работе выпускника экономфака, но и возможность самостоятельно продуцировать информационные поводы, мимо которых журналисты не пройдут. В итоге velcom организовал кампанию по продвижению белорусской литературы MOVABOX, банк БелВЭБ — очередные джазовые вечера у Ратуши, "Белгазпромбанк" спонсировал "ТеАрт" (снова) и во второй раз провел во Дворце искусств "Осенний салон". А что сделал Минкульт? Минкульт придумал " Кодекс о культуре ", в котором истребовал от деятелей культуры и искусства подтвердить свое право деятелями зваться.

Ну ладно, ладно, на сайте Минкульта ряд из перечисления деяний, больших и малых, совершенных за год, насчитывает больше сотни пунктов, среди которых и празднование 125-летия Максима Богдановича, и форум "Музеи Беларуси". Минкульт, исполняя наказы главы государства, напрягся настолько, что даже разработал особый "Кодекс о культуре", аналогов которому нет нигде в мире. Хочется надеяться, что в следующем году вопросы работы с культурой будут занимать в жизни чиновников все же меньше места.