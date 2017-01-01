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C 1 января все услуги электросвязи начали облагаться НДС в 25 процентов

02.01.2017 11:13 — Разное | Ежедневник  
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C 1 января все услуги электросвязи начали облагаться НДС в 25 процентов

С 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси начали облагаться НДС по ставке 25%.

"С 1 января в отношении всех услуг электросвязи будет установлена ставка НДС в размере 25%. Эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи", - сообщил БЕЛТА начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников.

Специалист пояснил, что есть общегосударственный классификатор видов экономической деятельности, где прописано, какие услуги относятся непосредственно к услугам электросвязи.

Также Игорь Скринников рассказал, что была произведена корректировка статьи 33 Налогового кодекса на предмет признания местом реализации территории Беларуси при оказании иностранными организациями для белорусских плательщиков услуг по поиску или предоставлению информации о потенциальных покупателях (потребителях).

 
 
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С 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси начали облагаться НДС по ставке 25%.

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