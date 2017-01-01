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"Победа" закрывается на реконструкцию. Как изменится старейший минский кинотеатр?

02.01.2017 12:07 — Разное | Tut.by  
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1 января старейший минский кинотеатр «Победа» закрылся на реконструкцию. Как изменится Мекка столичных киноманов, выяснила AFISHA.TUT.BY


«Победа» открылась в ноябре 1950 года. «За першы дзень кінатэатр наведала звыш 3000 чалавек», писала тогда «Мінская праўда».

— Здание кинотеатра — памятник архитектуры середины ХХ века, оно включено в Государственный список историко-культурных ценностей. Наша задача — сохранить его в том виде, в каком он был создан архитекторами Иосифом Лангбардом и Михаилом Баклановым, — пояснил TUT.BY научный руководитель проекта реконструкции, архитектор Борис Костич. — Лепнина, все элементы фасада сохраняются. То же и по интерьерам вестибюля. Но «кабанчик» уберем оттуда, конечно. Вы смеетесь, а это название керамической плитки. Оранжевая такая, имитирует кирпич. Крыльцо переделаем — вернем его к первоначальным параметрам. Оборудуем пандусы. Провели исследования, которые показали: основной тон фасада был тепло-серый.


Кинотеатр «Победа» в 1950-е годы.

История здания, где сегодня кинотеатр, начинается задолго до 1950-х. В XIX веке в районе современной улицы Интернациональной был Спасо-Преображенский православный женский монастырь. А в 1929 году на его месте построен рабочий клуб «Пищевик». Проектировал его московский архитектор Андрей Буров. Он известен, например, как автор «Ажурного дома» на Ленинградском проспекте в Москве. В 1920-х Буров был увлечен конструктивизмом, это сказалось и на здании, которое он создал для Минска. Во время войны оно серьезно пострадало.


Кинотеатр «Победа» в 1930-е годы.

Кинотеатр «Победа» в 1930-е годы.

— Было предложено три проекта реконструкции. Но ни один не воссоздавал прежнее архитектурное решение, — поясняет искусствовед Ольга Кукуня.

В последние дни уходящего года в «Победе» можно посмотреть российский киноальманах «Петербург. Только по любви», который сняли Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Назарова, Наталья Кудряшова, и драму «Неизвестная» культовых бельгийских режиссеров братьев Дарденн. А также успеть сделать селфи в интерьерах вестибюля.

 
Теги: Минск
 
 
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Как изменится Мекка столичных киноманов, выяснила AFISHA.TUT.BY

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