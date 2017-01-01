Беларусь часто называют самой советской из всех стран бывшего Союза. По разным причинам: из-за ментальности граждан, несовременного управления на госпредприятиях… Корреспондент Sputnik Артем Бордовский решил отыскать не абстрактные, а конкретные вещи, которые сейчас есть в Беларуси и напоминают о советском прошлом.



© Sputnik / Виктор Толочко Тест: советское наследие Минска

Архитектура Минска

Белорусская столица хорошо известна своим конструктивизмом и сталинским ампиром в центре. Недаром в Минске любят снимать фильмы, действие которых происходит в СССР, а приезжие московские звезды, гуляя по местным улицам, вспоминают свою юность.

"Советское" сохранилось в Беларуси и в мелочах.

Таксофоны

Их немного, но они есть. В центре Минска нашлось несколько. Никто по телефонным аппаратам не говорил, да и вообще, трудно вообразить человека, который бы сегодня воспользовался таксофоном. Это нелегко чисто технически. Чтобы позвонить, человеку нужно вставить карту, но не Visa или хотя бы Белкарт, а специальную телефонную с определенными тарифными единицами. Телефонную карту можно купить в киосках "Белпочты", вот только располагаются они не всегда рядом с таксофонами.



© Sputnik / Артем Бордовский Таксофоны в Минске

Турникеты в метро

Психологическая травма детства. Лязгающие створки до сих пор "кусают" невнимательных горожан. В близлежащих столицах установлены турникеты-триподы (Москва) или пластиковые створки (Варшава). В июне этого года на "Площади Ленина" появился новый турникет со скругленными углами и настраиваемыми створками. В пресс-службе метрополитена тогда сообщили, что шторный механизм будет задействован по-прежнему, поскольку он наиболее надежно перекрывает проход и его трудно испортить вандалам.



© Sputnik / Артем Бордовский Турникеты в минском метро

Бальзам "Звездочка"

Легенда, интернет-мем, плацебо. Этот чудодейственный препарат нашелся в первой же аптеке. Стоит 2 рубля 80 копеек. Но разве это цена за лекарство от всех болезней?! Именно так о "Звездочке" отзывались советские граждане, ибо лечили ею боли в суставах, простуду и укусы насекомых. Знаменит вьетнамский препарат и своей красной крышечкой, открывающейся с большим трудом. На вопрос, покупают ли бальзам, фармацевт лаконично ответила: "Все покупают".



© Sputnik / Артем Бордовский Бальзам "Звездочка"

"Тройной" одеколон

Парфюм с высоким содержанием спирта часто применялся не по назначению: например, для дезинфекции неглубоких ран, некоторые и вовсе употребляли внутрь "Тройной", а не этот ваш "Боярышник" .

Сегодня в минских универмагах одеколон по-прежнему можно найти. На самых нижних полках. Стоит он рубль и 95 копеек. Рядышком за аналогичную цену располагаются зеленый "Шипр" и прозрачная "Красная Москва". Здесь же для эстетов — одеколон "Саша".



© Sputnik / Артем Бордовский "Тройной" одеколон

Граненый стакан

Еще один неизменный атрибут советского быта, пример эдакого конструктивизма в посуде, нашелся в Минске за 76 копеек. Точность пропорций позволяла использовать стакан хозяйкам-кухаркам как измерительный прибор. И даже сегодня кулинары-любители муку для теста измеряют не граммами, а стаканами.

К слову, в белорусских региональных поездах пассажирам все еще предлагают чай в подстаканниках — другой живой пример ушедшей эпохи. А вот купить подстаканники уже нигде нельзя, разве что в сувенирных лавочках или на барахолке.



© Sputnik / Артем Бордовский Граненый стакан

Сырок "Дружба", "Тархун" в бутылке и сгущенка в синей упаковке

Еда и напитки с отголосками прошлого — хороший маркетинговый ход. Граждане доверяют, покупают. Каноничная сгущенка в синей обертке, пожалуй, никогда не обретет конкурентов. В том числе и за рубежом. В Европе если и встретишь сгущенку, то, скорее всего, в тюбике. Легко нашлись в Минске и некогда популярные "Тархун" и "Крем-сода" в стеклянных бутылках. Дороговато: 1 рубль 62 копейки за пол-литра. Плавленые сырки в фольге — популярный перекус на обеде.



© Sputnik / Артем Бордовский "Тархун" и "Крем-сода"

А вот молоко в стеклянной бутылке, как было в СССР, в столице отыскать не удалось. Зато его точно выпускают на молочном заводе в Рогачеве. Так что тем, кто хочет поностальгировать, следует брать билет в Гомельскую область.



© Sputnik / Артем Бордовский "Сгущенка" - белорусское сгущенное молоко

Конверт с пунктиром для индекса и металлический конструктор

Старого образца конверты, где пунктир помогает красиво вывести почтовый индекс адресата, еще сохранились в Главпочтамте.



© Sputnik / Артем Бордовский Конверт с пунктиром для индекса

Альтернативой "Лего" металлический конструктор едва ли послужит. Разве что по цене. 9 рублей за маленькую упаковку, 15 — за большую. Зачатки инженерной мысли и воображения в ребенке конструктор обязательно разовьет.



© Sputnik / Артем Бордовский Металлический конструктор для уроков труда

Столовые и кафе общепита

На втором этаже ЦУМа есть очень неприметное местечко — кафе, напоминающее столовую: интерьер, атмосфера — все если не из СССР, то лихих 90-х точно. В ассортименте сладости, бутерброды, чай, кофе, алкоголь. Место довольно живое: слышен спор двух мужчин о Достоевском. Интеллигентность таится не только в бородатых хипстерах, сидящих в кофейнях.



© Sputnik / Артем Бордовский Столовая - кафе в ЦУМе

Канувшие в Лету…

В 2014 году в кинотеатрах "Ракета" и "Пионер" были установлены красные автоматы с газировкой, стилизованные под автоматы времен СССР. Очевидно, воспитанная на Голливуде молодежь не оценила винтаж — автоматы убрали. Как рассказала администратор в "Пионере", владелец увез их очень давно, больше года назад.

Популярный магазин хозтоваров напротив входа в Ботанический сад, а также продуктовый рядом с площадью Победы еще пару лет назад обслуживали покупателей по старой схеме: продавец называет цену, клиент идет на кассу, оплачивает и с чеком возвращается к продавцу, чтобы товар забрать. Сейчас магазины модернизировали, и покупка вещей стала значительно быстрее.