AUTO.TUT.BY регулярно балует читателей тестами на знание автомобиля. Сегодня мы подготовили, пожалуй, одно из самых сложных заданий. По изображению рычага или селектора переключения передач необходимо узнать марку и модель автомобиля. Детали центральной консоли, прострочки в отделке салона и качество материалов — вам в помощь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Она же "Ручка", она же "Кулиса", она же "Шайба". Узнай автомобиль по рычагу переключения передач Детали центральной консоли, прострочки в отделке салона и качество материалов - вам в помощь.