﻿ Она же "Ручка", она же "Кулиса", она же "Шайба". Узнай автомобиль по рычагу переключения передач. 21.by
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Она же "Ручка", она же "Кулиса", она же "Шайба". Узнай автомобиль по рычагу переключения передач

02.01.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
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AUTO.TUT.BY регулярно балует читателей тестами на знание автомобиля. Сегодня мы подготовили, пожалуй, одно из самых сложных заданий. По изображению рычага или селектора переключения передач необходимо узнать марку и модель автомобиля. Детали центральной консоли, прострочки в отделке салона и качество материалов — вам в помощь.

 
 
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Детали центральной консоли, прострочки в отделке салона и качество материалов - вам в помощь.

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