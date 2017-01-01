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Она же "Ручка", она же "Кулиса", она же "Шайба". Узнай автомобиль по рычагу переключения передач
AUTO.TUT.BY регулярно балует читателей тестами на знание автомобиля. Сегодня мы подготовили, пожалуй, одно из самых сложных заданий. По изображению рычага или селектора переключения передач необходимо узнать марку и модель автомобиля. Детали центральной консоли, прострочки в отделке салона и качество материалов — вам в помощь.
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Детали центральной консоли, прострочки в отделке салона и качество материалов - вам в помощь.
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