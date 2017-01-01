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Умер чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР

02.01.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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Бывший футболист московского «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается на странице бело-голубых в Twitter.


Виктор Царев в 2011 году на открытии памятника другому знаменитому футболисту московского «Динамо» и сборной СССР Анатолию Кожемякину. Фото: fcdynamo.ru

«Виктор Царев — один из лучших защитников в истории „Динамо“. Соболезнования родным и близким», — гласит заявление клуба.

Царев провел в составе «Динамо» всю карьеру — с 1955 по 1966 год. За это время он стал четырехкратным чемпионом СССР (1955, 1957, 1959, 1963), приняв участие в 298 матчах команды и забив 12 мячей.

В составе сборной СССР он провел 12 матчей, выиграв чемпионат Европы 1960 года. В 1967 году он начал тренерскую карьеру, работал в «Динамо» и национальной команде.

 
 
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Бывший футболист московского "Динамо" и сборной СССР Виктор Царев скончался на 86-м году жизни.

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