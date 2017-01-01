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Беларусь и Пакистан обсудили новые этапы сотрудничества

02.01.2017 12:48 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Пакистан обсудили новые этапы сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович и государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Пакистана Тарик Фатеми обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, на встрече достигнута договоренность о проведении в первой половине 2017 года визита представительной белорусской делегации сельскохозяйственного сектора в Пакистан с целью обсуждения вопросов создания совместных предприятий по производству молочной продукции и халяльного мяса.

Кроме того, стороны намерены организовать визит в Минск большой пакистанской текстильной делегации для изучения возможности создания совместных предприятий с концерном "Беллегпром" в сфере легкой промышленности. Также достигнуто принципиальное согласие о проведении в Минск аналогичного визита с участием крупнейших брендов пакистанской фармацевтической промышленности.

Стороны отметили обоюдную готовность к проведению в марте 2017 года в Пакистане очередного (четвертого за последние полтора года) заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Андрей Ермолович ранее также провел встречу с председателем Сената парламента Исламской Республики Пакистан Мианом Разой Раббани.

На встрече были обсуждены вопросы активизации межпарламентского сотрудничества, предстоящего обмена визитами парламентских делегаций, рассмотрены варианты включения потенциала высших представительных органов Беларуси и Пакистана в двусторонние торгово-экономические и инвестиционные отношения.

 
Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович и государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра...

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