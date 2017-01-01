В нашей климатической зоне погода традиционно нестабильна — оттепели чередуются с заморозками. С начала нынешней зимы за помощью к медикам в Минске обратилось уже около 500 пострадавших. Опытный хирург-ортопед Евгений Петкевич рассказал радио Sputnik, как вести себя в это травмоопасный период, чтобы избежать травм и уменьшить ущерб от падений.

"В первую очередь надо выбирать правильную обувь, чтобы она не скользила — с рифленой подошвой. Или наклеивать наждачную бумагу на подошву. Я практически каждый год слышу об этом "рецепте". Видимо, он работает", — рассказал специалист на радио Sputnik.

Хирург-ортопед также объяснил, как правильно падать, чтобы уменьшить риск получить травму. По словам Евгения Петкевича, при падении ни в коем случае нельзя выставлять руки вперед — в таком случае можно получить сложный перелом кисти или локтя. Кроме того, нужно стремиться упасть на бок. Особое внимание следует уделить одежде и головным уборам, которые могут амортизировать удар и уберечь от травм.

Специалист напомнил об оказании первой помощи и немедленном обращении к врацу во избежание последствий.

Полную версию беседы с хирургом-ортопедом Евгением Петкевичем о правильном поведении на скользких улицах слушайте на радио Sputnik Беларусь.