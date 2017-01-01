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Ортопед: шумным компаниям в гололед нужно быть особо внимательными

02.01.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В нашей климатической зоне погода традиционно нестабильна — оттепели чередуются с заморозками. С начала нынешней зимы за помощью к медикам в Минске обратилось уже около 500 пострадавших. Опытный хирург-ортопед Евгений Петкевич рассказал радио Sputnik, как вести себя в это травмоопасный период, чтобы избежать травм  и уменьшить ущерб от падений.

"В первую очередь надо выбирать правильную обувь, чтобы она не скользила — с рифленой подошвой. Или наклеивать наждачную бумагу на подошву. Я практически каждый год слышу об этом "рецепте". Видимо, он работает", — рассказал специалист на радио Sputnik.

Хирург-ортопед также объяснил, как правильно падать, чтобы уменьшить риск получить травму. По словам Евгения Петкевича, при падении ни в коем случае нельзя выставлять руки вперед — в таком случае можно получить сложный перелом кисти или локтя. Кроме того, нужно стремиться упасть на бок. Особое внимание следует уделить одежде и головным уборам, которые могут  амортизировать удар и уберечь от травм.

Специалист напомнил об оказании первой помощи и немедленном обращении к врацу во избежание последствий.

Полную версию беседы с хирургом-ортопедом Евгением Петкевичем о правильном поведении на скользких улицах слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Шумным и веселым компаниям "навеселе", которые выбрались из дома после празднования Нового года, медики рекомендуют быть особенно внимательными в связи с...

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