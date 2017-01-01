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На рельсах минского метро погибла женщина
02.01.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
"Утром под прибывающий поезд упала минчанка 1965 года рождения", — сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин на радио Sputnik Беларусь.
Собеседник Sputnik отметил, что мотивы поступка женщины пока неизвестны. Также Андрей Кузьмин подчеркнул, что вопреки расхожему мнению, с каждым годом подобных случаев в минском метро становится всё меньше и меньше.
Задержка в движении поездов метро на первой линии утром составила 30 минут. На данный момент столичная подземка работает в обычном режиме.
Комментарий пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Кузьмина о трагическом инциденте на станции метро "Якуба Коласа" слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности трагического инцидента на радио Sputnik Беларусь рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.
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