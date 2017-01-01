Трагедия в минском метро случилась в 09:03 утра на второй день Нового года — минчанка упала на рельсы под прибывающий поезд на станции метро "Якуба Коласа", спасти ее не удалось.

"Утром под прибывающий поезд упала минчанка 1965 года рождения", — сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин на радио Sputnik Беларусь.

Собеседник Sputnik отметил, что мотивы поступка женщины пока неизвестны. Также Андрей Кузьмин подчеркнул, что вопреки расхожему мнению, с каждым годом подобных случаев в минском метро становится всё меньше и меньше.

Задержка в движении поездов метро на первой линии утром составила 30 минут. На данный момент столичная подземка работает в обычном режиме.

Комментарий пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Кузьмина о трагическом инциденте на станции метро "Якуба Коласа" слушайте на радио Sputnik Беларусь.