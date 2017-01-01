|
Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву. Кадры прилета
02.01.2017 16:13 — Разное | Sputnik Беларусь
В минувший четверг администрация действующего президента США Барака Обамы ввела санкции против ряда российских учреждений, физических лиц и компаний, за якобы вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов в РФ.
Кроме этого сотрудникам российских дипмиссий был закрыт доступ к загородным жилым комплексам постоянного представительства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что РФ не будет высылать американских дипломатов. Он назвал действия администрации Обамы провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений и добавил, что у России остается право на адекватный ответ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
35 сотрудников российского дипкорпуса, высланных из США, прибыли в Москву в ночь на понедельник. Смотрите на видео кадры прибытия дипломатов.
|
Архив (Разное)
Комментарии