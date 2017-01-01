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Продолжение застолья: что такое настоящий армянский шашлык?
02.01.2017 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
В праздничные дни ведущие радио Sputnik Беларусь рекомендуют, какими блюдами продолжить новогоднее застолье, и развенчивают миф о том, что настоящий шашлык может приготовить только мужчина. Главное, чтобы блюдо было приготовлено с душой.
В эфире радио Sputnik специалист по приготовлению армянского шашлыка Александр Милкумов рассказал о том, какое мясо лучше выбирать для приготовления блюда, а также какие приправы и ингредиенты понадобятся для маринада.
"Фирменный секрет армянского шашлыка заключается в том, что для маринада ни вино, ни уксус не используются. Мясо маринуется исключительно в собственном соку с добавлением ароматных приправ, лука, зелени и перца", — рассказал собеседник Sputnik.
Маринуется мясо минимум 2-3 часа, а лучше остается в маринаде на ночь. Также, по рекомендации специалиста, перед приготовлением будущий шашлык лучше полить подсолнечным маслом. Кусочки мяса надеваются на шампур только вдоль мясных волокон и жарятся исключительно на углях, ни в коем случае не на открытом огне.
Полную версию рецепта настоящего армянского шашлыка и рекомендации специалиста по его приготовлению слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В программе "Спроси меня как" Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев узнали у настоящего армянина фирменный рецепт и секреты приготовления шашлыка.
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