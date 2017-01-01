В праздничные дни ведущие радио Sputnik Беларусь рекомендуют, какими блюдами продолжить новогоднее застолье, и развенчивают миф о том, что настоящий шашлык может приготовить только мужчина. Главное, чтобы блюдо было приготовлено с душой.

В эфире радио Sputnik специалист по приготовлению армянского шашлыка Александр Милкумов рассказал о том, какое мясо лучше выбирать для приготовления блюда, а также какие приправы и ингредиенты понадобятся для маринада.

"Фирменный секрет армянского шашлыка заключается в том, что для маринада ни вино, ни уксус не используются. Мясо маринуется исключительно в собственном соку с добавлением ароматных приправ, лука, зелени и перца", — рассказал собеседник Sputnik.

Маринуется мясо минимум 2-3 часа, а лучше остается в маринаде на ночь. Также, по рекомендации специалиста, перед приготовлением будущий шашлык лучше полить подсолнечным маслом. Кусочки мяса надеваются на шампур только вдоль мясных волокон и жарятся исключительно на углях, ни в коем случае не на открытом огне.

Полную версию рецепта настоящего армянского шашлыка и рекомендации специалиста по его приготовлению слушайте на радио Sputnik Беларусь.