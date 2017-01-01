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Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву. Кадры прилета

02.01.2017 16:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В минувший четверг администрация действующего президента США Барака Обамы ввела санкции против ряда российских учреждений, физических лиц и компаний, за якобы вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов в РФ.

Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву. Кадры прилета
© Sputnik Григорий Сысоев
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Кроме этого сотрудникам российских дипмиссий был закрыт доступ к загородным жилым комплексам постоянного представительства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что РФ не будет высылать американских дипломатов. Он назвал действия администрации Обамы провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений и добавил, что у России остается право на адекватный ответ.

 
 
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35 сотрудников российского дипкорпуса, высланных из США, прибыли в Москву в ночь на понедельник. Смотрите на видео кадры прибытия дипломатов.

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