В минувший четверг администрация действующего президента США Барака Обамы ввела санкции против ряда российских учреждений, физических лиц и компаний , за якобы вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов в РФ.

Кроме этого сотрудникам российских дипмиссий был закрыт доступ к загородным жилым комплексам постоянного представительства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что РФ не будет высылать американских дипломатов. Он назвал действия администрации Обамы провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений и добавил, что у России остается право на адекватный ответ.