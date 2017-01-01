МИНСК, 2 янв — Sputnik. Задержанные по подозрению в разжигании межнациональной розни белорусские авторы ряда российских изданий сеяли вражду и ненависть, заявил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел в интервью, опубликованном на портале "Собор" .

"Сеяли раздор. Вражду и ненависть. Зачем?", — задался вопросом митрополит.

Он отметил, что необходимо наоборот делать все для объединения людей.

"Надо находить точки соприкосновения, совместного созидательного труда, а нас, наоборот, пытаются разделить, противопоставить друг другу. Это очень печально", — подчеркнул митрополит.

В начале декабря минувшего года правоохранительные органы задержали троих граждан Беларуси, писавших статьи для ряда российских ресурсов. Их тексты были квалифицированы как разжигающие межнациональную рознь между белорусским и российским народами.