По информации портала Wreckedexotics , собирающего информацию об авариях редких автомобилей, владелец итальянского суперкара проезжал перекресток в центре польской столицы на запрещающий сигнал светофора, когда в него врезалась ехавшая на "зеленый" Honda.

Владельцу Lambo придется потратиться на ремонт своего суперкара — при аварии разбито крыло, бампер, передняя оптика и крышка капота.

Информации о том, какие повреждения получил второй автомобиль-участник дорожного инцидента, нет, однако известно, что находившиеся в машинах люди не пострадали.

После аварии Aventador уже не мог самостоятельно передвигаться, его погрузили на эвакуатор и увезли.