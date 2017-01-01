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Американец разбил "золотой" Lamborghini в Варшаве 1 января
02.01.2017 17:48 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации портала
Владельцу Lambo придется потратиться на ремонт своего суперкара — при аварии разбито крыло, бампер, передняя оптика и крышка капота.
Информации о том, какие повреждения получил второй автомобиль-участник дорожного инцидента, нет, однако известно, что находившиеся в машинах люди не пострадали.
После аварии Aventador уже не мог самостоятельно передвигаться, его погрузили на эвакуатор и увезли.
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Житель Сан-Франциско на своем Lamborghini Aventador попал в аварию в центре Варшавы 1 января. Смотрите кадры происшествия и эвакуации суперкара.
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