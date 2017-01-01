﻿ Американец разбил "золотой" Lamborghini в Варшаве 1 января. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Американец разбил "золотой" Lamborghini в Варшаве 1 января

02.01.2017 17:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По информации портала Wreckedexotics, собирающего информацию об авариях редких автомобилей, владелец итальянского суперкара проезжал перекресток в центре польской столицы на запрещающий сигнал светофора, когда в него врезалась ехавшая на "зеленый" Honda.

Американец разбил "золотой" Lamborghini в Варшаве 1 января
© Sputnik / Виктор Толочко
Пьяный водитель врезался в фонарный столб на МКАД

Владельцу Lambo в позолоченной окраске придется потратиться на ремонт своего суперкара — при аварии разбито крыло, бампер, передняя оптика и крышка капота.

Информации о том, какие повреждения получил второй автомобиль-участник дорожного инцидента, нет, однако известно, что находившиеся в машинах люди не пострадали.

После аварии Aventador уже не мог самостоятельно передвигаться, его погрузили на эвакуатор и увезли.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Сан-Франциско на своем Lamborghini Aventador попал в аварию в центре Варшавы 1 января. Смотрите кадры происшествия и эвакуации суперкара.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россия поставила рекорд по добыче нефти в 2016 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика