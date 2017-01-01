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От Нью-Йорка до Гонконга: самые красивые новогодние салюты в 2017 году

02.01.2017 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Берлине фейерверк был устроен возле Бранденбургских ворот, на которых установлена скульптура колесницы, побывавшей в Париже после того, как завоевавший германские земли Наполеон распорядился перевезти ее во Францию. А в Сингапуре Новому году салютовали в Марина Бей, где расположена трасса "Формулы-1". В Дубае небо раскрасил новогодний салют возле самого высокого здания в мире, Бурдж Халифа. Где еще гремели праздничные салюты — смотрите в фотоленте Sputnik.

 
 
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Праздничные салюты в новогоднюю ночь отгремели в различных странах мира. Смотрите, как салютовали Новому году на Таймс-сквер в Нью-Йорке, у Парфенона в Афинах и...

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