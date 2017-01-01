В Берлине фейерверк был устроен возле Бранденбургских ворот, на которых установлена скульптура колесницы, побывавшей в Париже после того, как завоевавший германские земли Наполеон распорядился перевезти ее во Францию. А в Сингапуре Новому году салютовали в Марина Бей, где расположена трасса "Формулы-1". В Дубае небо раскрасил новогодний салют возле самого высокого здания в мире, Бурдж Халифа. Где еще гремели праздничные салюты — смотрите в фотоленте Sputnik.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От Нью-Йорка до Гонконга: самые красивые новогодние салюты в 2017 году Праздничные салюты в новогоднюю ночь отгремели в различных странах мира. Смотрите, как салютовали Новому году на Таймс-сквер в Нью-Йорке, у Парфенона в Афинах и...