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Болеем за наших. Мазовская триада стартовала на "Дакаре"

02.01.2017 18:25 — Разное | Tut.by  
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Три боевых экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» благополучно прошли тестовые проверки, приняли участие в параде гоночных автомобилей и стартовали на международном ралли-марафоне «Дакар-2017». Впереди их ожидают около 9 тысяч километров горных перевалов и изматывающего бездорожья.


Тестовые проверки для белорусских гонщиков пришлись на 31 декабря. В результате Новый год команда встретила на автостоянке, организованной на территории военной базы. Вместо бокалов шампанского — бутылки с энергетическим напитком. От праздничного ужина решили отказаться — вся команда была занята подготовкой к гонке.

«Все устали от большого числа технических и административных процедур, которые предваряют ралли-рейд. К счастью, для нас они прошли благополучно. Боевые экипажи настроены на гонку, так что наступление Нового года как-то никто и не заметил», — рассказали в команде.






Традиционный подиум в этот раз прошел в Асунсьоне вдоль набережной реки Парагвай и собрал тысячи местных жителей и туристов. Гонщиков, в частности, приветствовал президент Парагвая Орасио Картес.

«Для парагвайцев это стало продолжением новогодних гуляний — такого количества счастливых людей мы не встречали даже в Буэнос-Айресе», — отметили в «МАЗ-СПОРТавто». Пролога в этот раз не было — организаторы отказались от него после трагического инцидента в прошлом году, когда китайская гонщица не справилась с управлением и въехала в толпу людей.


Лидер команды Сергей Вязович вместе Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным стартует в гонке на 12-й позиции (гонщики получили 511-й номер). Экипаж Александра Василевского, Дмитрия Вихренко и Антона Запорощенко поедет 21-м под номером 522. С 29-й строчки начнет ралли 533-й экипаж, в который вошли пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Алексей Неверович.

Первый этап приведет гонщиков из Асунсьона в аргентинский городок Ресистенсия. После лиазона в 454 км экипажам предстоит преодолеть небольшой спецучасток протяженностью 39 км, который в том числе определит стартовые позиции на втором этапе.

В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Среди основных конкурентов белорусских «зубров» — КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra. Команда «МАЗ-СПОРТавто» ставит своей целью попасть в число лучших команд по результатам как всего ралли-рейда, так и отдельных этапов.


На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского поведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.

Кстати, AUTO.TUT.BY проводит конкурс «Сергей покатай». Для участия в конкурсе необходимо прислать на auto@tutby.com (с пометкой «Сергей покатай») интересный вопрос лидеру команды Сергею Вязовичу или рассказать собственную историю внедорожных приключений. По возможности с фото. Члены заводской команды МАЗ сформируют десятку победителей, которые получат первоочередное право общения с гонщиками заводской команды МАЗ, памятные призы из Дакара 2017 и… — смогут протестировать боевой трак МАЗ на полигоне.

Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим — velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Гонка пройдет в Южной Америке по 14 января 2017 года и затронет территории сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тысяч километов. Гонщиков ожидают изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны.

Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим партнером — velcom, который обеспечит гонщикам бесплатный роуминг во время ралли «Дакар-2017″. AUTO.TUT.BY — информационный партнер».

 
 
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Три боевых экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто" благополучно прошли тестовые проверки, приняли участие в параде гоночных автомобилей и стартовали на международном...

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