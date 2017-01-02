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Спасатели вытащили выжившего из-под завалов в Шахтинске
02.01.2017 20:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел 1 января ближе к полуночи в поселке Шахан города Шахтинска, там обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП погибли девять человек, в том числе трое детей, передает
Сотрудники экстренных служб эвакуировали остальных жителей дома и приступили к разбору завалов. Из-под развалин удалось вытащить как минимум одного выжившего.
По предварительной информации, причиной трагедии мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Сотрудники экстренных служб Казахстана извлекли выжившего при обрушении жилого дома в Шахтинске. Смотрите на видео кадры спасения.
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