Инцидент произошел 1 января ближе к полуночи в поселке Шахан города Шахтинска, там обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП погибли девять человек, в том числе трое детей, передает Sputnik Казахстан .

Сотрудники экстренных служб эвакуировали остальных жителей дома и приступили к разбору завалов. Из-под развалин удалось вытащить как минимум одного выжившего.

По предварительной информации, причиной трагедии мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.