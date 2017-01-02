В прошедшем 2016-м охотники за недвижимостью за рубежом особо не скромничали. Традиционно участниками самых громких сделок стали люди «с именем» — актеры, известные бизнесмены и музыканты. Топ-10 «звездных» продаж и покупок жилья за 2016 год — в рейтинге « Дома ».

1. Том Круз продал дом в Лос-Анджелесе

Звезда киносериала «Миссия невыполнима» продал имение, расположенное в городе Беверли-Хиллз округа Лос-Анджелес, за 40 миллионов долларов. Недвижимость принадлежала Крузу на протяжении 10 лет и за этот период подорожала почти на восемь миллионов долларов. Покупателем дома стал миллиардер Леон Блэк.





Особняк площадью свыше 10 000 квадратных футов (около 3000 квадратных метров) на участке с собственным бассейном, теннисным кортом и отдельными гостевыми коттеджами актер приобрел в 2007 году за 32,5 миллиона долларов. Круз проживал в нем со своей супругой актрисой Кэти Холмс.

2. Джонни Депп устроил распродажу пентхаусов

Герой «Пиратов Карибского моря» принял решение продать пять пентхаусов, расположенных в одном историческом доме в центре Лос-Анджелеса, после развода с актрисой Эмбер Херд. За первую из предложенных покупателям квартир он выручил 2,5 миллиона долларов, за вторую — 3,9 миллиона, или около 1,29 тысячи долларов за квадратный фут (0,09 квадратного метра) — это рекордный для города уровень стоимости жилой недвижимости.





К концу года доступными для покупателей остались еще три принадлежащих Деппу пентхауса. Они оценены в 2,65 миллиона, 2,75 миллиона и 1,99 миллиона долларов.

Кроме того, в декабре актер снизил стоимость принадлежащего ему поместья во Франции — с 55 миллионов до 39 миллионов долларов. Имение близ Сен-Тропе, где Депп жил со своей бывшей супругой Ванессой Паради и двумя их общими детьми, было приобретено им в 2001 году.

3. Джонни Галэки продал бунгало гей-паре

Американский актер Джонни Галэки, сыгравший Леонарда Хофстедтера в комедийном сериале «Теория Большого взрыва», продал свое бунгало в Голливуде за 2,5 миллиона долларов.





Покупателями стали Джо Зи, главный редактор Elle Yahoo Style, и модный дизайнер Роб Юнкерс, известный по шоу Secret Guide to Fabulous. Пара приезжала в Лос-Анджелес по работе и подыскивала себе недвижимость в течение двух лет.

В доме площадью 158 квадратных метров две спальни и две ванные комнаты. На прилегающей территории есть бассейн с джакузи и место для пикника.

4. Джейми Ли Кертис выкупила дом соседей

Американская актриса Джейми Ли Кертис, получившая прозвище «королева крика» за роли в фильмах ужасов, приобрела дом в калифорнийском городе Санта-Моника. За особняк, расположенный по соседству с коттеджем, где звезда проживает на протяжении последних 20 лет, она заплатила 2,2 миллиона долларов.





Приобретенный актрисой двухэтажный дом построен в 1987 году. В нем три спальни и две ванных комнаты. Общая площадь жилья составляет около 170 квадратных метров. На прилегающем участке есть бассейн.

Особняк не поступал в открытую продажу, сделка по его приобретению была заключена по непубличной договоренности между владельцем и актрисой.

5. Дом Боба Хоупа продали за 25 миллионов долларов

Неизвестный покупатель заплатил 25 миллионов долларов за особняк, некогда принадлежавший знаменитому американскому комику, теле- и радиоведущему Бобу Хоупу. Дом, расположенный в калифорнийском городе Палм-Спрингс, построен из бетона, стали и стекла и внешне напоминает летающую тарелку.





Особняк специально для Хоупа и его супруги Долорес в начале 1970-х спроектировал Джон Лотнер, известный архитектор-модернист, создатель легендарного «Дома Элрода», где снимались некоторые сцены картины «Бриллианты навсегда» — седьмого фильма о британском суперагенте Джеймсе Бонде.

Общая площадь коттеджа превышает две тысячи квадратных метров.

6. Ди Каприо избавился от дома в Лос-Анджелесе

Американский актер, обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо продал коттедж в Лос-Анджелесе. Особняк приобрел неизвестный покупатель, заплатив за него 2,24 миллиона долларов — почти на 160 тысяч долларов меньше, чем планировал выручить актер.





Общая площадь проданного дома немногим превышает 300 квадратных метров, размер участка — 0,1 гектара. В коттедже, построенном в 1930-х, четыре спальни, гостиная с баром и бассейн. Из окон открывается панорамный вид на океан.

Сам актер приобрел особняк в 2014 году за 2,05 миллиона долларов.

7. Гвинет Пэлтроу приобрела имение в Калифорнии

Актриса Гвинет Пэлтроу весной купила имение в небезызвестной Санта-Барбаре. Особняк в венецианском стиле обошелся ей в 4,9 миллиона долларов.





В доме площадью 470 квадратных метров четыре спальни и столько же ванных комнат. Его особенность — огромные окна и высокие потолки. Коттедж наполнен светом, с террас открываются виды на океан.

На территории поместья разбиты сады. Здесь много укромных уголков и есть бассейн.

8. Адель приобрела дом в США

Британская поп-исполнительница Адель приобрела дом в Беверли-Хиллз за 9,5 миллиона долларов. Информация о сделке долго хранилась в строжайшем секрете.





Проданный певице дом площадью 6,6 тысячи квадратных футов (613 квадратных метров) изначально предлагался покупателям по цене 9,9 миллиона долларов. В особняке четыре спальни, шесть ванных комнат. На участке есть бассейн и садовая железная дорога.

Соседями Адель на новом месте стали актрисы Дженнифер Лоуренс, Мила Кунис и Камерон Диас.

9. Миллиардер выкупил особняк бывшего американского президента

В Лос-Анджелесе продали особняк, принадлежавший бывшему президенту США Рональду Рейгану и его супруге Нэнси. Покупателем стал миллиардер Джерри Перенчио, сумма сделки составила 15 миллионов долларов.





Недвижимость не выходила в открытую продажу, экспонируясь на закрытом рынке (off-market).

Согласно данным налогового учета, общая площадь двухэтажного особняка составляет около 670 квадратных метров, в нем 17 комнат, в том числе три спальни. Дом возведен на участке площадью примерно пять тысяч квадратных метров.

10. Шон Рэд избавился от дорогостоящего пентхауса

Один из создателей и президент популярного сервиса знакомств Tinder продал квартиру на верхнем этаже 23-этажного здания в лос-анджелесском районе Вествуд за 7,75 миллиона долларов. Бизнесмен, проживший в пентхаусе около года, переехал в новый дом на Голливудских холмах.





Осенью 2015-го глава Tinder заплатил за квартиру в жилом комплексе на бульваре Уилшир 7,5 миллиона долларов. Рэд планировал реализовать объект за 8,99 миллиона, но был вынужден снизить цену.

В проданном пентхаусе три спальни, пять ванных комнат, гостиная с камином, обеденная комната и библиотека. Общая площадь жилья превышает 460 квадратных метров.