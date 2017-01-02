В Канаде определились полуфиналисты молодежного (U20) чемпионата мира по хоккею. В четвертьфинальных матчах обошлось без сенсаций.



Фото: worldjunior2017.com

В Торонто россияне сломили сопротивление главного возмутителя спокойствия — сборной Дании, которая шагнула в плей-офф со второго места и на предварительной стадии вытолкнула из когорты четвертьфиналистов прошлогодних чемпионов мира финнов.

Россия — Дания — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Россияне одержали уверенную победу, по числу бросков превзойдя соперника более чем в два раза: 32−14 (9−3, 15−4, 8−7). Две шайбы на счету капитана Кирилла Капризова, по одной на счету Александра Полунина и 19-летнего воспитанника минской «Юности» Павла Карнаухова, который сделал счет 3:0, исполнил 2 броска в створ ворот, провел на льду 15 минут 48 секунд и завершил поединок с показателем полезности «+1».



Павел Карнаухов закрывает обзор датскому вратарю. Фото: worldjunior2017.com

В другом матче в Торонто не знавшие поражений на групповой стадии американцы не без труда справились с занявшими 4-е место в своей группе швейцарцами.

США — Швейцария — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

После уверенно выигранного первого периода в третьем американцы позволили соперникам сравнять счет на 46-й минуте (2:2). Правда, снова вышли вперед (3:2) уже через 18 секунд, реализовав большинство. Причем на то, чтобы воспользоваться численным перевесом, им хватило всего 7 секунд!

И вообще стоит отметить уверенные действия сборной США в большинстве — все три шайбы в ворота швейцарцев они забрасывали, наказывая оппонентов за удаления.

В Монреале не знавшие на предварительном этапе поражений шведы продолжили крушить соперников, в четвертьфинале разгромив Словакию.

Швеция — Словакия — 8:3 (3:0, 2:2, 3:1)

Разница бросков (50−18) говорит сама за себя. Лишь при счете 5:0 скандинавы немного угомонились, поиграв с соперниками в кошки-мышки и даже позволив сократить счет до 5:3. Однако затем очнулись и забросили еще три шайбы.

Канада — Чехия — 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Хозяева чемпионата мира канадцы хотя и расправились в итоге с чехами, но держали своих поклонников в напряжении большую часть матча. Да еще и проигрывали после первого периода. Перевести дух «кленовые листья» смогли лишь на 47-й минуте, когда счет стал 5:3. Хотя игровой перевес канадцев сомнений не вызывал, они превзошли чехов в числе бросков более чем в два раза: 41−19 (11−4, 16−5, 14−10).

Таким образом, в полуфинальных матчах, которые пройдут 4 января в Монреале, встречаются:

США — Россия

Швеция — Канада.

Финал и матч за бронзу пройдут 5 января в Монреале.

Ну а сборной Финляндии, главный тренер которой был уволен прямо по ходу чемпионата мира, приходится сражаться с латвийцами за сохранение элитной прописки в серии до 2 побед. Одну из них финны уже добыли, причем сделать это оказалось очень даже непросто.

Финляндия — Латвия — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

До середины третьего периода счет был равным, пока на исходе 49-й минуты Кристиан Весалайнен во второй раз в матче не вывел Суоми вперед. В концовке Латвия трижды заменяла голкипера дополнительным полевым игроком, но спастись так и не смогла.

С одной стороны, латвийцы увидели, что с финнами вполне можно тягаться, и это может придать им уверенности в следующем поединке серии. С другой — уж слишком затратным и физически, и эмоционально выдался первый матч, и ко второй встрече прибалты могут подойти выхолощенными, а потому не будет ничего удивительного, если они проиграют разгромно.

Ход серии (до 2 побед) за сохранение прописки в элитном дивизионе ЧМ: Финляндия — Латвия — 1:0 (2:1).

Оставшиеся матчи пройдут в Монреале 3 и, если потребуется, 5 января.