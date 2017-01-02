Привидения, тайны, спиритизм, вампиры и заброшенные дома с многочисленными скелетами в старинных гардеробных – мода на мистику с оттенком далекого ретро в литературе и кино возвращалась уже не раз. Например, самая свежая волна ностальгии по классической готике прибила к берегам любителей жанра такие заметные вещи, как «Багровый пик» Гильермо дель Торо, сериал «Ужасы по дешевке» (Страшные сказки) с поразительно звездным составом и потрясающей Евой Грин в главной роли и даже русскую стилизацию – сериал «Анна-детективъ» про девушку-спиритуалистку.





Кадр из сериала “Ужасы по дешевке”

Литература тоже не отстает: после выпущенного пару десятилетий назад стилизованного под викторианскую готику романа Тома Холланда «Тайная история лорда Байрона, вампира» появились и другие заметные книги того же типа – «Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд, «Друд, или человек в черном» Дэна Симмонса, «Тайна замка Роксфорд-холл» Джона Харвуда.

Но «сердце» мистики в готическом вкусе все равно можно отыскать только в первоисточниках – литературе викторианской и эдвардианской эпох; она проросла из более старого жанра «замковой» готики, немного гротескного, вобрала в себя все удачные идеи и приемы литературы XIX века – и сформировалась в итоге в действительно талантливый и влиятельный пласт книг, цитаты, реплики и шаблоны из которых используются по сей день. Итак, если хотите приобщиться к викторианским ужасам в самых лучших традициях, вот вам рецепт: читать только поздним вечером, исключительно с чашкой чего-то вредного для фигуры (сойдет горячий шоколад) и с абсолютным намерением проникнуться атмосферой романтического страха.

Шеридан Ле Фаню «Кармилла» и «Дядя Сайлас»

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Ирландец (несмотря на вычурную французскую фамилию») Ле Фаню – негласный принц романтического готического романа: все его творчество было сфокусировано на мистике, тайнах и витиеватых отношениях между миром живых и миром потусторонним. «Кармиллу» немного заслонил собой «Дракула» Брэма Стокера, и очень жаль: сам Стокер был очень впечатлен этим одним из первых вампирских романов, считается, что даже вдохновлялся им при написании своего собственного. Представителем кровососущего народа у Ле Фаню является не жутковатый граф, а юная красавица, которая, попав в благополучный дом английских аристократов, сближается с дочерью семейства – причем до того сильно, что «Кармилла» считается одним из самых заметных лесбийских романов в европейской литературе; ну а со временем становится очевидным, что мотивы гостьи далеки от невинных. В «Дяде Сайласе» действие также происходит в старинном загадочном доме, укутанном в тайны, как в тяжелый плащ. Все начинается с прибытия юной сироты в дом своего странного дяди Сайласа, а затем сюжет сгущается, превращаясь почти в триллер, а потом и в полноценный роман ужасов.

Элджернон Блэквуд «Несколько случаев из оккультной практики доктора Джона Сайленса»

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Пугать, причем исключительно с помощью атмосферы и литературного таланта, Блэквуд умеет мастерски: достаточно прочитать его «Ивы» или «Вендиго», чтобы уже никогда не решиться ночевать в лесу во время похода. Серия рассказов Блэквуда о расследованиях странных мистических дел доктором Джоном Сайленсом относятся почти к детективному жанру. Его герой Сайленс – скептик, этакий Шерлок Холмс от мистики и, пожалуй, один из первых шаблонов для нынешних популярных персонажей, занимающихся распутыванием сверхъестественных дел в сериалах. Особенно интересны истории о докторе Сайленсе тем, что Блэквуд в них сталкивает трезвый взгляд на мир и истинную мистику, не давая победить ни тому, ни другому. Каждая из этих историй отличается напряженностью и «держит» до конца – не оторваться.

Эдвард Бенсон «Комната в башне»

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Готические рассказы в XIX веке выходили с живостью горячих пирожков: мода на жанр и возможность печатать их в газетах и журналах целиком делали свое дело. В наши дни эти рассказы продолжают находить, переводить и объединять в сборники наподобие «Историй с призраками» и «Готический рассказ в викторианскую эпоху». Проще всего, говоря об этом, привести в пример Эдгара Аллана По, который был королем страшных рассказов (и остается им поныне; простите, мистер Стивен Кинг) – вспомнить хотя бы «Беренику», «Падение дома Ашеров», «Лигейю», «Происшествие в Скалистых горах» или «Черного кота». Но талантливых рассказов этого типа и, соответственно, авторов было в те времена пруд пруди, даже если оставить за скобками отличные мистические рассказы Конан Дойла и «Поворот винта» Джеймса. Например, «Комната в башне» Эдварда Бенсона, связывающая в своем сюжете сверхъестественные сны, вторжение мертвых и проклятых в мир живых, а также нарастающий с каждой строчкой страх. Совет перед прочтением: когда соберетесь укладываться спать после того, как закроете книгу, не выключайте ночник.

«Франкенштейн» и другие книги, которые вы вроде бы читали, но на самом деле нет.

Есть в викторианской готической литературе полка книг, сюжет которых стал настолько известен каждому встречному и поперечному, что у нас возникает ощущение, будто мы их читали, хотя в реальности не прочли ни страницы. А между тем эти романы определенно стоят вашего внимания. «Дракула» (и «Гость Дракулы» - повесть, связанная с сюжетом романа) Брэма Стокера – хороший пример таких книг: вы видели фильм Копполы, а от имени Дракула, распиаренного поп-культурой, так и вовсе тошнит, но читали ли вы сам роман? Необыкновенно, кстати, напряженный, «переживательный» и, что удивительно, полностью выраженный в эпистолярно-дневниковой форме. Для тех, кто любит слушать аудиокниги на английском: существует несколько очень хороших записей этого романа от ВВС и Audible. Или «Франкенштейн» Мэри Шелли вместе с его литературным «братом» - «Странной историей доктора Джекилла и мистера Хайда» Стивенсона: романы, в которых атмосфера фатализма и страха вовсе не мешает авторам поднимать серьезные вопросы морали в научных изысканиях, а фокус делается на эмоциях героев.

И на закуску в качестве доказательства того, что в XIX – начале XX века самые видные авторы относились к мистике и сверхъестественному более чем серьезно: если вам интересен спиритизм (или вы собираетесь написать роман-стилизацию про духов и поэтому ищете информацию и вдохновение), обратите внимание на увесистый труд Конан Дойла «История спиритуализма».