Жена командира текущего состава МКС — Олега Новицкого, журналист Юлия Новицкая, ведет блог «Дневник жены космонавта» . В нем читатели могут узнать, как живут «космические» семьи, интересные факты о белорусском космонавте.

В последней записи Юлия рассказала, как празднуют Новый год в космосе:

«Поскольку 31 декабря суббота, то на станции был выходной. Поэтому работой космонавты были загружены не сильно. И время на звонки всем родным и друзьям найти смогли. Елочка с игрушками, гирлянды и шапки Деда Мороза — все эти обязательные атрибуты Нового года на орбите есть.



Фото: Роскосмос

На праздничном космическом столе кроме черной икры были креветки, крабы, рагу из телятины, рис с овощами, запеченные баклажаны. Было и несколько французских блюд от лучших поваров, о которых Тома (Тома Песке — французский астронавт в составе текущего экипажа — прим.ред.) говорил еще на предполетной конференции: филе курицы со сморчками, мясо в винном соусе и фруктовый кекс.

Конечно, шампанского, «Оливье» и селедки под шубой, обязательных для нас, земных жителей, на орбите не было. Но ведь и у них там необычный Новый год, а космический)".



Фото: Роскосмос

Ранее Юлия написала , что на вопрос: «почему нравится отмечать Новый год в космосе?» Олег как-то в шутку ответил: «потому что его можно отмечать практически по количеству часовых поясов».

«Действительно, Новый год на МКС можно встретить не один раз, но, конечно, никто не позволит им там столько праздновать. 31 декабря на станции рабочий день. В прошлый Олегов полет экипаж освободился примерно около одиннадцати вечера. Накрыли стол, встретили праздник, а через полчаса после боя курантов сломался АСУ (туалет, по-нашему). И вместо застолья пришлось засучить рукава и приступить к ремонтным работам», — рассказала жена космонавта.

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