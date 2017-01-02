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Черная икра и крабы: жена Новицкого рассказала, как празднуют Новый год в космосе
Жена командира текущего состава МКС — Олега Новицкого, журналист Юлия Новицкая,
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«Поскольку 31 декабря суббота, то на станции был выходной. Поэтому работой космонавты были загружены не сильно. И время на звонки всем родным и друзьям найти смогли. Елочка с игрушками, гирлянды и шапки Деда Мороза — все эти обязательные атрибуты Нового года на орбите есть.
На праздничном космическом столе кроме черной икры были креветки, крабы, рагу из телятины, рис с овощами, запеченные баклажаны. Было и несколько французских блюд от лучших поваров, о которых Тома (Тома Песке — французский астронавт в составе текущего экипажа — прим.ред.) говорил еще на предполетной конференции: филе курицы со сморчками, мясо в винном соусе и фруктовый кекс.
Конечно, шампанского, «Оливье» и селедки под шубой, обязательных для нас, земных жителей, на орбите не было. Но ведь и у них там необычный Новый год, а космический)".
Ранее Юлия
«Действительно, Новый год на МКС можно встретить не один раз, но, конечно, никто не позволит им там столько праздновать. 31 декабря на станции рабочий день. В прошлый Олегов полет экипаж освободился примерно около одиннадцати вечера. Накрыли стол, встретили праздник, а через полчаса после боя курантов сломался АСУ (туалет, по-нашему). И вместо застолья пришлось засучить рукава и приступить к ремонтным работам», — рассказала жена космонавта.
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Юлия Новицкая ведет блог о пребывании мужа в космосе.
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