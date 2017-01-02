1957 год. В разные годы Петуха сборные Советского Союза и России выигрывали отборочные соревнования и пробивались на чемпионаты мира. Причем успех 1957 года впервые вывел сборную СССР на мировое первенство. Увы, ничего хорошего у нашей многообещающей дружины там не получилось. За месяц до чемпионата мира в Швеции — уже в 1958-м были арестованы три ключевых игрока команды — Эдуард Стрельцов, Борис Татушин и Михаил Огоньков — по сомнительному (как выяснилось потом) подозрению в изнасиловании. В таком ослабленном составе "наши" смогли дойти только до четвертьфинала.

1969 год. Впервые в истории советского футбола Кубок СССР завоевала команда не из "высшей лиги" — "Карпаты" из Львова. В финале футболисты с запада Украины обыграли ростовский СКА со счетом 2:1,

1981 год. Сборная СССР по хоккею впервые в истории завоевала Кубок Канады (ныне — Кубок Мира). Этот турнир традиционно собирал и собирает сильнейших хоккейных профессионалов на свете. В августе — по результатам контрольных матчей — тренер Российской дружины Виктор Васильевич Тихонов решил не брать в Канаду Валерия Харламова. В конце августа "легенды номер 17" не стало: он разбился на машине в Подмосковье. Ну а в финале того турнира обновленная сборная Виктора Тихонова разгромила канадцев по предводительством одного из самых великих игроков в истории хоккея Уэйна Гретцки. Счет — 8:1 в нашу пользу.

Тбилисское "Динамо" завоевало Кубок Обладателей Кубков Европейских стран. В финале они долгое время проигрывали команде "Карл Цейсс" из ГДР, но во втором тайме вырвали победу. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу грузинских футболистов.

Сборная СССР по футболу обошла в борьбе за путевку на "мундиаль" в Испанию Олимпийских чемпионов того времени — сборную Чехословакии и очень симпатичную в то время команду Уэльса. Однако в помощь Константину Бескову на финальный турнир дали тренеров из Тбилиси и Киева. В результате Бескову пришлось тяжело — на протяжении всего турнира футболисты динамовских клубов из этих городов бегали жаловаться к своим тренерам. А ведь команда тогда остановилась в шаге от полуфинала — в решающем поединке советские футболисты не смогли переиграть сборную Польши.

Минское "Динамо" под руководством Эдуарда Малофеева завоевала девятое место в чемпионате СССР. Через год они стали лучшими в стране. Ни одной команде в советском футболе до этого не удавалось сделать такой резкий "скачок вверх".



© Sputnik Б. Светланов Футбольная команда «Динамо» (Минск), 1982 год

Впервые в истории хоккея с мячом сборная СССР уступила звание лучшей на планете команде Швеции. С тех пор наше противостояние со скандинавами стало еще острее и продолжается по сей день.

1993 год. Сборная России по хоккею впервые в своей истории — после распада СССР — выиграла чемпионат мира. После этого в течение 15 лет россияне могли стать лучшими на планете.

2005 год. Успешная в тот момент российская юниорка, биатлонистка Дарья Домрачева , впервые выступила за команду Беларуси. На молодежном первенстве того года она стала 40-й — подвели проблемы с прицелом. Вот так и начиналась легенда.