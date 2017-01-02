﻿ 2017: год закрепления успехов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

2017: год закрепления успехов

03.01.2017 08:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Прежде, чем обсудить перспективы 2017 года, стоит подвести стратегические итоги года уходящего.

2017: год закрепления успехов
© Sputnik / Виктор Толочко
Есть ли у Беларуси американская мечта?

Поражение на выборах Хиллари Клинтон, победа Дональда Трампа и провалившийся мятеж Сороса, пытавшегося не пустить Трампа к власти при помощи американской версии майдана, окончательно показали, что либеральные глобалисты потеряли поддержку большей части финансово-промышленной элиты. Грубо говоря, большинство владельцев мировых финансов и хозяев мировой экономики больше не верят в способность либеральных глобалистов решить проблему преодоления системного кризиса так, чтобы глобальная элита не пострадала. Им пришлось согласиться с необходимостью перейти к курсу лечения, предлагаемого правыми националистами.  

Это горькое лекарство. Без потерь глобальной элите выйти из кризиса уже не удастся. Более того, по умолчанию признана несостоятельность финансово-экономической и социально-политической модели мироустройства последних нескольких десятилетий. Однако, пожертвовав частью можно попытаться сохранить целое. На чем сейчас и попытается сконцентрироваться Запад.

России необходимо использовать ближайшие годы (вряд ли их будет больше трех относительно спокойных) для укрепления своих позиций на евразийском континенте. Контроль над Евразией, который обеспечивается российско-китайским и российско-европейским союзами, гарантирует от повторных вашингтонских попыток посягательства на мировую гегемонию. 2017 год, с точки зрения создания предпосылок для установления такого контроля, будет критически важен.

В течение наступающего года Москва имеет хорошие шансы через голову глобалистской брюссельской бюрократии установить тесные связи с приходящими к власти право-консервативными национальными правительствами.

На Востоке же необходимо обратить пристальное внимание на формализацию российско-китайского проекта Большой Евразии. Пока что он состоит из нескольких параллельных (ЕврАзЭС, Новый Шелковый путь, Шанхайская организация сотрудничества). Эти проекты могут как взаимодействовать и дополнять друг друга, так и реализовываться автономно, а то и в конкуренции друг с другом. Их формализация как частей единого целого придаст российско-китайскому партнерству большую структурность.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колумнист Sputnik Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, подвел итоги прошедшего года и сделал первые прогнозы на будущее.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика