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Рябов: в Беларусь идут рождественские морозы

03.01.2017 08:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Приход морозов ожидается в Беларуси на текущей неделе – к православному Рождеству температура воздуха опустится ниже –10°С, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: в Беларусь идут рождественские морозы
© Pixabay.com
Резкое похолодание придет в Беларусь с четверга 5 января

"В первую неделю 2017 года погода будет очень изменчивой: сначала гололедица, потом сильный ветер и снегопады, затем ударят морозы", – сказал синоптик.

Так, во вторник 3 января на дорогах республики и в Минске ожидается гололедица, а температура воздуха составит 0…–6°С.

"В среду 4 января через Беларусь будет смещаться активный циклон, который принесет на большую часть территории республики усиление ветра порывами до 15-21 м/с, утром и днем сильный снег", – сказал синоптик. 

На среду специалисты Гидромета обещают днем около 0 градусов, к вечеру – около –2°С.

"Далее, к Рождеству, резко похолодает и ударят январские морозы", – сказал Рябов.

По информации Гидромета в четверг днем температура уже понизится до –10..12°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В первую неделю наступившего года синоптики обещают изменчивую погоду: сначала гололедица, потом сильный ветер и снегопады, затем морозы.

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