﻿ Этап Кубка мира по сноуборду в России отменен. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Этап Кубка мира по сноуборду в России отменен

03.01.2017 08:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому, который должен был состояться в Казани. Об этом сообщается на сайте организации.

«Оба соревнования были отменены по финансовым причинам. Российская сторона совместно с FIS в настоящее время заняты поиском возможной замены в те же даты», — гласит заявление федерации.

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному слалому должен был состояться в Казани 24−26 февраля.

В конце декабря был отменен финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, а Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. В обоих случаях причиной послужили обвинения России в существовании допинговой системы, благодаря которой в прошлом были сокрыты положительные пробы сотен отечественных спортсменов.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому, который должен был состояться...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ анонсировали лишение двух российских лыжников олимпийских медалей Сочи-2014
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика