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СМИ анонсировали лишение двух российских лыжников олимпийских медалей Сочи-2014
Российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина лишат медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает финское издание
Оба спортсмена упоминаются в
На Олимпиаде в Сочи Легков выиграл золотую медаль в 50-километровом марафоне, а Вылегжанин завоевал три серебряные награды: в эстафете 4 по 10 километров, командном классическом спринте и марафоне.
27 декабря Легков, Вылегжанин, а также Евгений Белов и Алексей Петухов были
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Оба спортсмена упоминаются в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена и подозреваются в...
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