Новый год на Беларуси не всегда праздновали зимой. У наших предков наступление нового года ассоциировалось с днем ​​весеннего равноденствия, когда начиналось возрождение природы. Поэтому и новый календарный год в старину у белорусов отсчитывался от весны.

После введения григорианского и юлианского календарей отсчет нового года начался от зимы. Изменились и зимние персонажи — вместо весенних "волочебников" по домам с песнями стали ходить зимние "калядовщики".

В стародавние времена белорусы очень ответственно относились к подготовке новогоднего стола, так как считали, что каким будет стол, таким будет и весь следующий год.

С празднованием нового года у наших предков было связано много суеверий и примет, к которым они относились очень серьезно. Так, по первому дню нового года смотрели, каким будет первый день лета, а если в новогоднюю ночь на небе видели много звезд, то считали, что год будет урожайным и богатым на ягоды.

Подробнее о главных зимних персонажах, праздничных гаданиях и истории новогодних празднований в Беларуси — в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.