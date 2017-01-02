|
Как праздновали Новый год наши предки
03.01.2017 09:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Новый год на Беларуси не всегда праздновали зимой. У наших предков наступление нового года ассоциировалось с днем весеннего равноденствия, когда начиналось возрождение природы. Поэтому и новый календарный год в старину у белорусов отсчитывался от весны.
После введения григорианского и юлианского календарей отсчет нового года начался от зимы. Изменились и зимние персонажи — вместо весенних "волочебников" по домам с песнями стали ходить зимние "калядовщики".
В стародавние времена белорусы очень ответственно относились к подготовке новогоднего стола, так как считали, что каким будет стол, таким будет и весь следующий год.
С празднованием нового года у наших предков было связано много суеверий и примет, к которым они относились очень серьезно. Так, по первому дню нового года смотрели, каким будет первый день лета, а если в новогоднюю ночь на небе видели много звезд, то считали, что год будет урожайным и богатым на ягоды.
Подробнее о главных зимних персонажах, праздничных гаданиях и истории новогодних празднований в Беларуси — в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и корреспондент Юлия Хвощ рассказывают о старинной истории главного зимнего праздника.
|
Архив (Разное)
Комментарии