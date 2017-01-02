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Как праздновали Новый год наши предки

03.01.2017 09:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Новый год на Беларуси не всегда праздновали зимой. У наших предков наступление нового года ассоциировалось с днем ​​весеннего равноденствия, когда начиналось возрождение природы.  Поэтому и новый календарный год в старину у белорусов отсчитывался от весны.

После введения григорианского и юлианского календарей отсчет нового года начался от зимы. Изменились и зимние персонажи — вместо весенних "волочебников" по домам с песнями стали ходить зимние "калядовщики".

В стародавние времена белорусы очень ответственно относились к подготовке новогоднего стола, так как считали, что каким будет стол, таким будет и весь следующий год.

С празднованием нового года у наших предков было связано много суеверий и примет, к которым они относились очень серьезно. Так, по первому дню нового года смотрели, каким будет первый день лета, а если в новогоднюю ночь на небе видели много звезд, то считали, что год будет урожайным и богатым на ягоды.

Подробнее о главных зимних персонажах, праздничных гаданиях и истории новогодних празднований в Беларуси — в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и корреспондент Юлия Хвощ рассказывают о старинной истории главного зимнего праздника.

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