Мозырянин Дмитрий опротестовал штраф, который ему дала ГАИ в Гомельском областном суде. Мужчина ехал в качестве пассажира в своей Ford Galaxy, за рулем в это время был его друг, которого остановила ГАИ. В результате Дмитрий - владелец машины - получил штраф как пешеход за то, что был без фликера.





Напомним, вечером 11 июня в Мозыре компания друзей возвращалась из кафе домой на Ford Galaxy, принадлежащем Дмитрию . За рулем авто был непьющий товарищ автовладельца, хозяин машины сидел на пассажирском месте. На железнодорожном переезде машину остановила милиция — кто-то сообщил, что за рулем пьяный водитель. Пока шла проверка Ford стоял на рельсах, что очень тревожило ее хозяина — «вдруг появится поезд». Мужчина просил милиционеров отогнать машину, но получил ответ: «Не мешайте работать и отойдите на обочину», а потом составили на Дмитрия протокол за то, что он пьяный шел без фликера и оштрафовали на 3 б.в. (63 рубля). Мужчина с наказанием не согласился, штраф не оплачивал, а начал жаловаться в Мозырский РОВД, УГАИ Гомеля, прокуратуру Мозырского района и даже довел дело до суда. Из всех инстанций сообщали, что действия ГАИ законны. Дмитрий пошел дальше и подал заявление в Гомельский областной суд.

На первое заседание, состоявшееся 15 ноября в суде Гомельской области, владелец Ford приехал вместе со своими свидетелями. Судья сообщил, что хочет ознакомиться с материалами дела, но на это уйдет какое-то время — документы находятся в Мозыре.

Прошло больше месяца, а на второе заседание Дмитрия все не вызывали. Незадолго до Нового года суд прислал постановление по иску, которое было принято заочно.

В документе сказано, что в виду неправильного применения норм, устанавливающих административную ответственность, постановление, которое вынесла ГАИ Мозыря в отношении Дмитрия подлежит отмене. ГАИ не приняла во внимание, что определение «пешеход» согласно ПДД трактуется, как лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортного средства. В то время, как Дмитрий участвовал в дорожном движении как пассажир — ехал на машине. Согласно определению, пассажир — это лицо, которое может входить (садиться) или выходить (высаживаться) из транспортного средства, что и делал Дмитрий в период проверки водителя машины госавтоинспекцией. Перемещения мужчины на незначительное расстояние (между своим и автомобилем ГАИ), не дает оснований считать его самостоятельным участником движения — пешеходом.

В связи с этим, постановление начальника ОГАИ Мозырского РОВД и судьи Мозырского района в отношении Дмитрия было прекращено, а дело закрыто.









— Я очень рад, что у меня получилось добиться справедливости. Хотя, признаюсь, когда получал отказы от правоохранителей и суда Мозыря, опускались руки, — рассказал AUTO.TUT.BY Дмитрий. — К сожалению, в постановлении Гомельского областного суда ничего не сказано про действия ГАИ: почему они производили проверку, когда машина стояла прямо на рельсах? По-моему, это создание аварийно-опасной ситуации. Надеюсь, в ГАИ обсудят этот случай со своими сотрудниками и такие истории не повторятся.