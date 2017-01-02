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Уходящий президент США Барак Обама планирует выступить на следующей неделе с прощальным обращением к нации из родного Чикаго (штат Иллинойс).

Об этом сообщается в кратком письменном заявлении Обамы, которое обнародовал в понедельник Белый дом, пишет ТАСС .

"Во вторник 10 января я отправлюсь домой в Чикаго, чтобы с благодарностью проститься с вами", - говорится в документе.

По словам нынешнего американского лидера, он только начинает писать текст этой речи, которую воспринимает как возможность поблагодарить своих сограждан за оказанное ему высокое доверие, заострить их внимание на том, как страна "изменилась к лучшему за последние восемь лет" его пребывания у власти, а также высказать "определенные соображения относительно того, куда мы все движемся дальше".

С точки зрения Обамы, Соединенные Штаты стали "сильнее" за период его нахождения на посту главы американской администрации.

Обама напомнил, что прецедент "мирной, демократической передачи власти" и обращения с "прощальной речью к американскому народу" создал в 1796 году первый президент страны Джордж Вашингтон. "В последовавшие 220 лет многие американские президенты" произносили такую речь, отметил Обама.

С прощальным обращением к нации выступали, в частности, президенты Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Билл Клинтон. Предшественник Обамы на посту президента США - республиканец Джордж Буш-младший - также произносил прощальную речь (в 2009 году, из Белого дома). 20 января демократа Обаму сменит на президентском посту республиканец Дональд Трамп, ставший победителем состоявшихся 8 ноября выборов.