LADY.TUT.BY и Exponenta продолжают проект «Математика здоровья». Вместе мы будем рассказывать о здоровом образе жизни.

80 процентов успеха в деле похудения - это питание. Многие решают сесть на диету: здесь тебе и быстрый результат, и готовая инструкция о том, сколько, чего и когда можно есть. Но насколько такие схемы работают? Модные диеты разбираем вместе со Светланой Кашицой, врачом, нутрициологом, директор собственной студии похудения , автором и ведущей канала «Время есть со Светланой Кашицкой» .

Гречневая диета

Наверное, самая популярная из монодиет. Гречка очень полезна: в ней содержатся, магний, калий, кальций, железо, витамины группы В. Плюс высокий процент растительного белка. Крупу рекомендуют не варить, а запаривать. Соль, сахар и специи не добавлять. Есть кашу можно в неограниченном количестве, и при этом сбросить за неделю до семи килограммов.





Комментарий диетолога:

- Преимущества этой диеты в том, что гречка хорошо переносится даже людьми с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Она позволяет ежедневно получать горячую пищу. Количество каши в день – неограниченно, что дает ощущение сытости.

Однако, есть минус, как и у любой монодиеты, - однообразие. Как результат – снижение веса, а потом быстрый возврат потерянных килограммов.

Гречневая диета, несмотря на безусловную полезность этой крупы, не в состоянии обеспечить организм нужным количеством питательных веществ, а это может привести к анемии, головокружению и прочим симптомам голода.

В нашем организме постоянно идет процесс замены старых клеток новыми. Именно поэтому нам важно получать разнообразные питательные вещества. Но в природе нет продукта, который содержал бы все или почти все необходимые витамины, микро- и макроэлементы, белки, жиры, углеводы, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма.

Монодиеты всегда существенно ограничивают рацион. Сидеть на них, без наблюдения врачей, можно не более трех дней при условии, что вы абсолютно здоровы. Если здоровье вызывает небольшие опасения, то лучше сократить время строгой диеты до одного дня – разгрузочного.

Диета на соках

Считается, что у нее несколько преимуществ. Во-первых, вы получаете необходимые витамины и микроэлементы. Во-вторых, такая диета выводит шлаки из организма. В промежутках между основными приемами пищи (то есть сока - натурального свежевыжатого, никаких напитков из магазина) надо пить воду. Сидеть на соковой диете советуют не больше пяти дней.





Комментарий диетолога:

- Соки действительно очень полезны: биологические активные вещества, которые содержатся во фруктах и овощах, в таком жидком виде всасываются значительно быстрее. Но в большом употреблении соков (особенно для похудения) есть и некоторая опасность для здоровья. Поэтому, выбрав такую диету, учтите особенности этих напитков: в них содержится огромное количество органических кислот, которые негативно, даже разрушающе воздействуют на эмаль зубов. В связи с этим рекомендую пить их через соломинку, а после тщательно полоскать ротовую полость. Если у вас есть хронические заболевания, некоторые соки могут быть вам противопоказаны. Не рекомендую такую диету людям, принимающим лекарства, так как свежевыжатые соки способны усиливать побочные действия лекарственных препаратов.

Я не советую ограничивать свой рацион соками более двух дней самостоятельно. Лучше замените ими один или несколько приемов пищи, но ешьте и другие продукты.

Безуглеводная диета

Основу рациона составляет белковая пища: мясо, рыба, морепродукты, творог, сыр, яйца. Плюс овощи (кроме крахмалистых). Этих продуктов можно есть сколько угодно. Количество углеводов, разрешенное в день, сведено к минимуму, поэтому сладкое, выпечку, хлеб и фрукты придется исключить. Так как главный источник энергии ограничен, организм будет расходовать для этих целей свои жировые запасы, а значит, вы начнете худеть.





Комментарий диетолога:

- Основной механизм похудения от безуглеводных диет основан на том, что организм черпает энергию только из жиров и белков, из мышечной ткани, а не из углеводов. Утраченные килограммы обычно быстро возвращаются, и чаще всего с плюсом.

Одна из причин в том, что 1 грамм углеводов задерживает 4 грамма жидкости, когда углеводов в рационе нет - уходит жидкость. Но так как всю жизнь провести без углеводов, из которых мы черпаем энергию, практически невозможно, то когда они вернутся в ваш рацион, вернется и вода. В результате такой диеты мыщц становится меньше, жира больше.

Углеводы - основной источник энергии и тепла. Их исключение из рациона, ведет за собой не только апатию, упадок сил, но и нарушение процессов терморегуляции – поддержание температуры тела.

Палеодиета

Суть в том, чтобы питаться так, как наши предки в каменном веке (по одной из теорий от избыточного веса люди начали страдать с появлением сельского хозяйства). В меню должны быть овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи. Желательно в минимальной термической обработке. Под запретом оказались злаки, бобовые, молочные продукты, овощи с крахмалом, сахар, кофе. И, конечно же, копчености, соусы и консерванты, которых в то время еще не существовало.





Комментарий диетолога:

- Мнения о палеодиете весьма неоднозначны. Например, Британская диетическая ассоциация назвала ее худшей диетой 2015 года, одобренной знаменитостями. По мнению ассоциации, это «несбалансированная, отнимающая много времени и социально изолированная диета» и «верный способ развить недостаток питательных веществ». Поскольку в ней есть исключения, то возможно предположить, что длительное соблюдение палеодиеты может стать причиной дефицита ряда веществ, которые крайне важны для нормальной жизнедеятельности организма.

Решать, стоит ли садиться на такую диету и как долго ее придерживаться, только вам. Если знать меру и без фанатизма следовать палеодиете, то никакого вреда для организма не будет. Тем более что некоторые привычки и принципы, по моему мнению, вполне разумны и полезны.

Однако я считаю, что самое эффективное - это не кратковременное использование той или иной диеты, а правильное, сбалансированное питание, грамотно составленное специалистом. Оно приведет вас к гарантированному результату и поможет устранить причины набора веса.